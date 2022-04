Altijd al een echte racewagen van Max Verstappen willen hebben?

Kijk dan maar even verder. Want wat we hier in de aanbieding hebben lijkt niet eens op een echte racewagen van Max Verstappen. Of misschien een heel klein beetje…

Dingen kunnen raar gaan in het leven. Een voorbeeldje. Het kon gebeuren dat onze gewaardeerde lezer Walter op een recente avond aan het zoeken was naar een RAM pick-up op een van ’s lands autoverkoopsites. Beetje kijken of er iets bijzit waar hij in stijl bouwmaterialen, tuingereedschappen, kinderen of andere grote zaken in kan vervoeren.

Maar wat schetste de verbazing van Walter? Hij kwam ineens, onder de kop Dodge RAM pick-ups, deze Red Bull tegen. Bijna helemaal uitgevoerd als de echte auto van onze enige echte Monegaskische Nederbelg Max Verstappen. Niet wat hij zocht, maar wel vermakelijk. Of wij daar even een artikeltje aan wilden wijden. Tuurlijk Walter, zo zijn wij!

Bijna een echte racewagen van Max Verstappen

Maar wat wordt er dan precies aangeboden? Da’s een beetje raar. Het gaat volgens de adverteerder om een Dodge RAM 1500 5.7 V8 4×4 Crew Cab Limited Max Verstappen Replica. Maar zoals je zelf ook al aan de foto’s had gezien, lijkt dat niet heel erg te kloppen.

In de eerste plaats omdat er werkelijk geen enkel onderdeel van de ‘racewagen van Max Verstappen’ en de RAM overeenkomt. En er komt nu geen ‘in de tweede plaats’, dat zegt het eigenlijk al. Zo zit er geen 5,7 liter V8 in de racewagen, maar een 110cc 1-cilinder. En daarmee zou hij volgens de advertentie 401 pk moeten hebben, maar da’s vast een tikfoutje.

Ook loopt de racewagen niet op LPG en verbruikt hij geen 18,1 liter per 100 kilometer, denken wij zo. Maar dat hij 150 kilo weegt, dat lijkt dan weer wel te kloppen. Wat er óók klopt, is dat het wagentje te besturen is door kinderen en dat het een geinige blikvanger is voor bijvoorbeeld in je café, kantoor of mancave.

Weet je wat, lees zelf maar even wat de verkoper erover zegt.

Rest alleen de vraag; wat kost dat ding?

Dat is het enige dat je nu nog niet weet; wat wil de verkoper beuren voor die ‘echte’ racewagen van Max Verstappen? Laten we zo zeggen, voor een kampioenswagen uit de Formule 1 is het een schijntje. Voor een omgebouwde skelter met Verstappen striping erop is het best aan de prijs. Hij kost namelijk 9900 euro.

Dus, concluderend kunnen we stellen dat we een beetje in het ootje zijn genomen door de adverteerder. Het is punt 1 geen Dodge RAM pick-up en het is ook geen echte racewagen van Max Verstappen. Weet je waar dit ons een beetje aan doet denken? Aan CLICKBAIT!

En daar houden wij bij Autoblog niet van. Bah!