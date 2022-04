Vorig jaar zijn er iets minder auto’s gesloopt dan in 2020

En met auto’s die gesloopt zijn, bedoelen we dus dat ze naar een autodemontagebedrijf zijn gebracht.

Of het aan de dure occasions ligt (we rijden nog wel een jaartje door in onze aftandse auto) of ergens anders aan, feit is dat er vorig jaar minder auto’s zijn gesloopt dan een jaar eerder. In totaal 220.926 tegen 225.804 in 2020, blijkt uit een rapport van ARN, de overkoepelende organisatie van autosloperijen.

Of eigenlijk doen we met die benaming de bedrijven daarmee tekort. Want het zijn niet alleen sloperijen, er gebeurt daar veel meer dan slopen alleen. Demonteren en recyclen bijvoorbeeld. Alleen autodemontage-reclyclingbedrijf is zo’n lang woord om te typen, vandaar dat we het op sloperijen hielden. Dus.

Meer delen van auto’s gerecycled

Ondanks dat er minder auto’s zijn gesloopt, zijn er niet minder onderdelen gerecycled. Althans, procentueel dan. In 2020 namelijk werd 98,3% van alle onderdelen uit de auto’s aangeboden voor hergebruik, in 2021 was dat 98,7%. Dat lijkt misschien geen grote toename, maar ieder beetje helpt.

Ook de autodemontage-recyclingbedrijven in Nederland moeten hun focus verleggen van ‘ouderwetse’ auto’s met verbrandingsmotor naar de elektrische wagens en dat is prima gelukt, volgens de cijfers. In totaal werd er 127.537 kilo aan lithium-ion batterijen uit auto’s gesloopt. Ruim 7000 kilo meer dan in 2020. Ongeveer het gewicht van anderhalve Mercedes EQS SUV dus…

Hiervan is bijna de helft gerecycled. De rest is in aanmerking gekomen voor een zogenaamde ‘second use toepassing’ in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag. Dus zo zie je maar, je kunt je Tesla met een gerust hart wegdoen, de accu’s komen prima terecht. Doen dus!

Dus, concluderend kunnen we zeggen dat de auto’s uit het Nederlandse wagenpark vakkundig worden gesloopt. En nu hopen dat de prijs van tweedehandsjes niet nóg meer gaat stijgen, want dan doet straks niemand zijn oude auto nog weg.

En dat is ook niet leuk voor de autodemontage-recyclingbedrijven…