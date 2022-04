Lynk & Co 01: goede prijs, maar ook goed?

€42.000 of €500,- per maand maand. Klinkt aantrekkelijk. Maar is de Lynk & Co 01 dat ook?

Zeg je private lease dan komt op de redactie altijd de naam van ondergetekende naar voren. Want ik, zei de gek, ben naast incidentele MINI cabrio private leaser @wouter de enige op de redactie die eerder privé maandelijks zijn knip trok voor een hypotheek-verschrompelend private lease contract. Tot wel vijf keer zelfs. Laten we zeggen dat ik er wel in geloof, in het private lease concept.

Maar de Lynk & Co 01, die we onlangs twee weken mochten rijden, gaat een stapje verder. Dan hebben we het niet over het feit dat Lynk & Co zijn private lease vorm een ‘membership’ (buzzword alarm 1!) noemt. Nee, je kunt namelijk je auto ook ‘sharen’ (buzzword alarm 2!).

Lynk & Co 01 private lease prijs

Laten we beginnen met de details. Want we schreven het in de aanhef al: dat lijkt best een goede deal die maandelijkse private lease prijs van € 500,-. Daarvoor mag je maandelijks 1.250km rijden (meer km’s € 0,15). Maar belangrijker nog, je mag het contract ook maandelijks weer opzeggen. Komt het huis van je dromen dus voorbij dan kill je het contract indien nodig en kan je gewoon weer behoorlijk wat extra hypotheek krijgen.

Dan is er natuurlijk het deelauto-verhaal, of de ‘sharing’ zoals Lynk & Co het noemt. Kort gezegd: je kunt op jouw eigen voorwaarden ook ‘jouw’ auto beschikbaar maken voor mensen die met de Lynk & Co app dan jouw auto kunnen reserveren. Jij bepaalt wanneer hij beschikbaar is en jij bepaalt de prijs.

Wat je daar voor moet vragen? Op de website van Lynk & Co geven ze als richtlijn. 5-7 euro per uur of 30-40 euro per dag. Wel mooi is dat de km’s die gereden worden als jij je auto verhuurt niet af gaan van jouw maandelijkse quota. En ja, natuurlijk verdient Lynk & Co ook iets aan jouw huuractie. Want diensten aanbieden is het nieuwe auto’s verkopen.

Kopen, dat kan natuurlijk ook

Enig speurwerk laat zien dat de flexibiliteit eigenlijk niet voor het zelfde maandelijkse private lease bedrag te vinden is bij de concurrentie. Bijna alle traditionele private lease merkaanbiedingen/contracten zijn voor minimaal 24, 36, 48 maanden. Kijk je naar meer flexibel autorijden (Sixt Share bijvoorbeeld) dan rijd je beduidend duurder voor een vergelijkbaar formaat auto en dan zijn er soms nog entreekosten die je bij Lynk & Co op dit moment niet hebt. Maar als we naar de ouderwetse koopoptie kijken dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.

Dan heeft de 01 natuurlijk ineens wat meer concurrenten. De 01 is een vrij forse SUV. Je zou hem tegenover deze andere PHEV’s kunnen zetten.

Hyundai Tucson PHEV: vanaf € 42.595,-

Opel Grandland PHEV: vanaf € 40.049

Toyota RAV4 PHEV: vanaf € 52.495,-

Volvo XC40 PHEV: vanaf € 44.495,-

Audi Q3 PHEV: vanaf € 48.290,-

Volkswagen Tiguan PHEV: vanaf € 46.690,-

De prijzen lopen nog al uiteen wanneer je een PHEV SUV zoekt. Met enige voorkennis weet je wanneer je gaat kijken naar de Lynk & Co dat de 01 het DNA deelt met andere auto’s uit het Geely-concern en dat is geen slecht nieuws, want je kunt slechtere familiebanden hebben dan met Volvo!

Is de Lynk & Co 01 premium?

De bloedlijn die de 01 heeft met Volvo, maakt dit hem ook premium? De kwaliteitsbeleving in het interieur is prima. Het is allemaal duidelijk iets netter afgewerkt dan in de 2021 Autoblog Garage Mazda CX-5 waarmee ik normaal het voetbalteam vervoer in het weekend. Het dashboard en de aanwezige (grote) schermen zijn strak vorm gegeven en je krijgt niet het gevoel dat je in een karig uitgeruste auto onderweg bent. Dat jij als bestuurder op een elektrisch instelbare zetel zit en de passagier dit gewoon handmatig moet doen mocht de pret niet drukken (voor de berijder).

Qua uitrusting heb je los van de te verwachten ‘basics’ ook een panoramadak dat ook nog eens behoorlijk ver open gaat. En camera’s voor en achter. Voor de all-in prijs van de 01 heb je dus geen uitgeklede basic uitvoering. Iets om in de gaten te houden als je hem vergelijkt met ‘vanafprijzen’ bij de concurrentie.

Want opties zijn niet aan te vinken bij de 01. Ja, je mag kiezen voor zwart of blauw als exterieur kleur en een trekhaak kan voor € 900 gemonteerd worden. That’s it! Qua materiaalgebruik heb je echter nog niet echt een ‘premium-vibe’ in de 01.

Dat exterieur, ja smaken verschillen. Koplampen en achterlichten zorgden tijdens onze testweken voor wat voor- en tegenstanders. Maar vel daar je eigen oordeel over. Het familiegezicht van Lynk & Co is natuurlijk de op de motorkap liggende koplampen. Maar een heel eigen gezicht vinden we de 01 nog niet direct hebben. Daar helpen een paar blauwe accenten natuurlijk niet direct wat aan. Zeker niet omdat Kia hetzelfde aanbiedt bij de Niro.

Het aangezicht van de 01 is overigens wel vrij aanwezig op de Nederlandse wegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er al zo’n 950 geregistreerd. Voor een nieuw merk best een aardige prestatie.

Overtuigt de Lynk & Co 01 ook op de weg?

De 01 is voorzien van een 1.5 driecilinder turbomotor, goed voor 180 pk en 265 Nm. De benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor van 82 pk en 160 Nm. Het systeemvermogen is 261 pk en het systeemkoppel 425 Nm. Nu moet deze krachtbron ook 1.779kg verplaatsen, dus verwacht geen hot SUV prestaties.

Maar ook wanneer de accu’s het niet toelaten om elektrisch bij te springen is het driecilinder turboblokje voldoende pittig bij start/stop verkeer. Wat positief opvalt is dat je daarbij niet getrakteerd wordt op veel motorgeluid. Isolatie van de motorruimte is op orde.

Als de 01 een paar uur aan de stekker heeft gehangen en de accu’s vol zijn dan konden we er daadwerkelijk een kleine 70 km volledig elektrisch mee rijden. Rij je een lange snelwegrit zonder assistentie uit de accu’s, hou dan rekening met 1 liter op 15 km. Maar hierbij geldt al snel natuurlijk dat jouw laadgedrag leidend is voor je gebruik.

De 01 gedraagt zich als een auto van zijn formaat. Niet enorm veel gevoel in de besturing en hij zet geen nieuwe standaarden waar het om grip gaat op rotondes en in sneller genomen bochten. Gewoon ruim voldoende.

Al is het duidelijk dat in vergelijking met sommige SUV’s de knop bij de 01 nog iets meer richting comfort is gedraaid. Als het wegdek echt slechter wordt (klinkerwegen) voelt het soms alsof het onderstel moeite heeft om alles bij te houden. De demping zou iets fermer mogen op zulke momenten.

Na twee weken Lynk & Co 01 rijden, leverden we de sleutel weer in en stapten we weer in de trouwe lease Mazda CX-5. Natuurlijk hebben we in de testperiode geen ervaring opgedaan met het ‘sharen’ van de auto, we kunnen ons best voorstellen dat iemand daar de ‘sport’ van inziet. Maar als ‘abonnement’ heeft de 01 best een sterk verhaal. Al zal de 01 voor veel mensen een maatje te groot zijn. Een Lynk & Co 0,5 iemand?

Foto’s: @machielvdd