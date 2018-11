RAM 1500: rijtest en video

In plaats van een crossover te kopen, die eruit ziet alsof ie iets kan, kan je ook een auto kopen die het allemaal wel voor elkaar krijgt.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

Vroeger heette de RAM nog Dodge RAM, maar zoals dat gaat zijn marketeers altijd bezig om het merk nog sterker te maken, dus tegenwoordig is het alleen nog maar RAM. Begin 2018 kreeg de RAM een stevige makeover, waarbij niet alleen uiterlijk, maar ook technologie weer helemaal bij de tijd werd gebracht.

Voor het Nederlandse straatbeeld is een pickup zoals de RAM geen onbekende, maar in de Verenigde Staten zijn ze echt populair. Daar wordt een RAM 1500 veel beter verkocht dan auto’s die wij hier in Nederland normaal vinden. Het is dus maar net wat je referentiekader is of je de RAM 1500 uit de toon vindt vallen in ons kouwe kikkerlandje. Sterker nog: de casus is best te maken dat de RAM erg praktisch is, ook in Nederland.

Ruimte en veelzijdigheid zijn toverbergrippen voor de RAM 1500, dit is een auto die echt veel kan. De laadbak biedt extreem veel ruimte, hoewel je als nadeel kan zien dat er wel direct een tonneaucover moet worden besteld. Als open bak is het in het drukke Nederland, waar ook nog wel eens regen pleegt te vallen, wat minder praktisch.

Ook het interieur is echt extreem ruim, zelfs voor zo’n forse auto. In het interieur is maar liefst 151 liter opbergruimte. Honderdeneenvijftig.., laat dat even op je inwerken. Van dubbele deurvakken, tot een gigantische middenconsole en ruimte onder de omklapbare zitting van de achterbank. De ruimte is echt briljant, ook bijvoorbeeld op de achterbank. De beenruimte is vergelijkbaar met die van een S-klasse of 7-serie en dan is de bank ook nog te verstellen.

Overal kan je dingen kwijt en vaak ook heel ruim: een 15 inch laptop past gewoon in de middenconsole. Andere praktische zaken: overal USB aansluitingen om mobiele devices op te laden, maar ook om een iPad draadloos te laden. De RAM 1500 is simpelweg een auto waar de engineers goed hebben gekeken naar wat de gebruikers echt nodig hebben.

Hoe rijdt het?

Verbazingwekkend goed! Ervaringen uit het verleden zijn zeker niet representatief voor hoe de huidige RAM rijdt. De belangrijkste reden ervoor is dat de RAM 1500 luchtvering heeft. Traditioneel gezien is de achteras van een pickup lastig om goed te krijgen: er moet vaak een flinke lading mee worden genomen, maar dat betekent dat ie leeg nogal eens wil stuiteren. Iedereen die ooit in een lege bestelbus heeft gereden, kent dat fenomeen. Het mooie aan luchtvering is dat je dat voor het grootste gedeelte kan oplossen en en passant ook nog diverse andere mooie dingen kan doen. De luchtvering gaat van een lage instapstand via een aerodynamische stand tot twee verschillende hogere offroad standen.

Buiten de gebaande paden staat de RAM zijn mannetje, de inschakelbare vierwielaandrijving heeft ook nog eens spermogelijkheden en de bodemvrijheid is dankzij de luchtvering geborgd. Op de weg is het ook vermakelijk, rondetijden ga je er niet mee verbeteren, maar het is wel een auto waar je enthousiast in kan sturen. Het verbaasde ons ook, maar het rijdt gewoon goed. Voeg daarbij een prettige HEMI V8 en het vormt een pakket waarmee je best een keer gas wil geven, ook in een bocht.

De aandrijflijn verdient overigens een pluim. Een atmosferische 5,7 liter grote V8 lijkt misschien wat ouderwets, maar deze heeft wel een 48V boordnet wat brandstof bespaard en is gekoppeld aan automaat met acht versnellingen. Daar is echt niets ouderwets aan, en het reageert ook echt fijn op het gas. De bak is er snel bij met terugschakelen en de HEMI V8 is krachtig genoeg om meer dan vlot door het verkeer te stampen. Nog even de specs: 400 pk, 555 Nm en een sprint naar de 100 van rond de 7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 170 km/u.

Zijn er nog minpunten?

De RAM 1500 is best groot. Dus ondanks parkeersensoren, 360 graden camera’s en een automaat is het niet de auto die we direct van de oprit zouden plukken om even snel wat mee te halen in de stad. Het kan natuurlijk wel, maar je zult wel eens een parkeerplaatsje rechts moeten laten liggen omdat je wat RAM overhoudt en asfalt of stenen tekort komt. De RAM 1500 is tenslotte bijna 6 meter lang en 2 meter breed.

Het verbruik is fors, daar kunnen we niet omheen. Echter dat is maar één kant van het verhaal, de oplossing bestaat uit drie letters en is zowel milieuvriendelijk alsmede lief voor de portemonnee: LPG. De twee grote nadelen van LPG tellen niet voor de RAM 1500: de eerste is de ruimte, de tank kan makkelijk als onderbouw worden weggewerkt zonder enig ruimteverlies. De tweede is de wegenbelasting, maar voor een grijs kenteken geldt de hogere wegenbelasting niet.

Killer features

Offroad, op de weg, als werkpaard, als luxepaard, de RAM 1500 kan veel. Daar houdt het feest nog niet helemaal op, want (optioneel) zit de RAM 1500 ook nog eens ramvol goodies. Denk aan een touchscreen scherm van 12” groot, adaptieve cruise control, dodehoekwaarschuwing, LED lampen rondom waarvan de koplampen natuurlijk adaptief. Het kan allemaal.

Voorheen was je voor het kopen van een RAM aangewezen op losse dealers die de import verzorgden. Mocht je eens garantie nodig hebben, dan was dat soms uitdagend. Een voordeel van US Car Dealers is dat zij zeven dealers door het hele land hebben en er dus voor reparaties, onderhoud en garantie niet maar één plek is om het licht op te steken.

Conclusie

Een lekker ding die ook nog eens praktisch is en daarmee potentieel een alternatief voor degenen die nu een (prijzige) bus van de zaak rijden. Wellicht is het daarmee ook goed om de fiscaliteit nog even aan te stippen: de BPM en BTW worden wel bepaald, maar niet betaald. Dat is winst, maar helaas gaat de bijtelling wel over de volledige mep. Gelukkig staat daar dan weer tegenover dat de wegenbelasting voor grijs kenteken wel vriendelijker is.

De geteste auto heeft een basisprijs van 60.250 euro (ex BTW en BPM). Enerzijds een bedrag om niet laconiek over te doen, maar anderzijds met alle fiscale regeling vormt de RAM 1500 voor best veel ondernemers een interessante auto om toch eens te bekijken. En saai is de RAM in ieder geval niet. Filmpje!

Met dank aan US Car Dealer!