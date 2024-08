Amerika gooit deur voor Chinese zelfrijdende auto keihard dicht

De Verenigde Staten zit niet te wachten op zelfrijdende auto’s van Chinese makelij.

Op eigen bodem testen Amerikaanse merken hun zelfrijdende auto’s. In steden als San Francisco gaat het zelfs verder dan alleen testen en kun je bijvoorbeeld een autonome taxi bestellen. Ook Europese merken zijn actief in de States met autonome technologie.

Chinese merken die ook graag het uitgestrekte Amerika willen gebruiken voor de ontwikkeling van autonome auto’s krijgen echter een keiharde neen naar hun hoofd. Volgens Reuters werkt de Amerikaanse regering aan een verbod voor zelfrijdende auto’s van Chinese makelij.

Chinese zelfrijdende auto’s

Het gaat niet alleen om auto’s uit China, maar vooral om zelfrijdende auto’s met Chinese software aan boord. Het is nooit bewezen, maar Amerika is vooral bang voor spionage. Dat de Chinese overheid de data voor zichzelf gebruikt om zo gevoelige informatie in handen te krijgen. In het verleden zag je al zo’n hetze tegen het merk Huawei.

Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak om het moeilijker te maken voor autofabrikanten om batterijen van Chinese makelij te gebruiken in de auto’s.

Wat dat betreft staan de neuzen van president Biden en Trump dezelfde kant op. Zo min mogelijk invloed vanuit China en het de Chinezen op Amerikaanse bodem zo moeilijk mogelijk te maken. Het verschil is dat Trump nog een stapje verder wil gaan.

Voor China is het vooral een tegenslag om de handel verder uit te breiden naar de Verenigde Staten en Europa. Testen in eigen land kunnen ze natuurlijk wel uitvoeren. Het land is gigantisch groot met vele miljoenensteden. Wat dat betreft genoeg ruimte om de software verder te verbeteren.

Tegelijkertijd moet Amerika wel oppassen welke toon ze aanslaan tegen China. Het Aziatische land dwarszitten kan betekenen dat ze de uno reverse kaart trekken en Amerikaanse bedrijven in China gaan dwarszitten. Dat is weer slecht voor de handel van de bedrijven uit de Verenigde Staten.