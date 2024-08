Met de helikopter naar de Dutch GP? Dit kost het

Terwijl de paupers met de fiets gaan, vlieg jij per helikopter naar de Dutch GP.

De volgende Formule 1-race is de leukste van de kalender. Tenminste als je fan bent van Circuit Zandvoort en een enorme oranje bril hebt. Want inderdaad, de Dutch Grand Prix is aanstaande! Op 25 augustus klokslag 15:00 gaan de lampen uit en razen de coureurs over het circuit richting de finish.

De organisatie is met name trots op de duurzame aanpak van het raceweekend. Het is de enige race ter wereld waarbij bezoekers massaal met de fiets naar het circuit komen. Met de fiets naar de Grand Prix? Dat is natuurlijk voor paupers, een echte VIP gaat per helikopter.

Dutch GP per helikopter

Het is nog onduidelijk of de Grand Prix van Nederland een toekomst heeft. Het contract is aflopende en in principe is volgend jaar de laatste race. Wat dat betreft moet je deze Dutch GP natuurlijk gewoon meepakken met de helikopter. De kans is aanwezig dat er geen nieuw contract komt, dan heb je historisch gezien toch mooi die kans benut.

Maar ja, wat kost dat dan hoor ik je denken. Na een dure Lamborghini zwembroek en en de duurste F-Type van Marktplaats vanmorgen kan dit er ook nog wel bij. Er zijn online aanbieders die voor 2.660 euro je per helikopter afzetten op het circuit van Zandvoort tijdens de Dutch GP. Het vertrek is vanaf Amsterdam heliport.

Champions Club

Die 2,6k euri’s is eigenlijk het begin. Want je gaat natuurlijk niet na zo’n VIP-vlucht tussen het gepeupel op de tribune zitten. Dan wil je de volledige ervaring. Toegang tot de Champions Club met VIP Hospitality kost je ook nog zo’n 3.000 euro. Je hebt dan wel drie dagen toegang, dus de vrijdag, zaterdag en zondag. Moet je wel die andere twee dagen fietsen naar het circuit. Pauper hoor..