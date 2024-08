De meest bijzondere F-Type van Marktplaats

En het is niet eens een Project 7, deze Jaguar F-Type op Marktplaats.

De glorietijd van de Jaguar F-Type ligt helaas achter ons. Dat ging samen met het afscheid van de befaamde 5.0 liter Supercharged V8. Tegenwoordig leent Jaguar Land Rover de V8-blokken van BMW en zijn deze onder andere te vinden in de producten van Range Rover.

Jaguar liet de F-Type niet stilletjes sterven. Er kwam in 2023 nog een speciaaltje genaamd de ZP Edition. Een hommage aan de E-Type en slechts 150 exemplaren zijn er gemaakt. Daarmee is deze ZP Edition zeldzamer dan de eveneens erg bijzondere Project 7, waar er 250 stuks van gemaakt zijn.

Bijzonder zeldzaam dus. Toch staat er eentje in Nederland te koop! Het gaat om een kakelvers exemplaar, aangeboden door de dealer in Hengelo. De basis voor deze speciale editie is de P575, met de 575 pk sterke V8 en vierwielaandrijving. Dat betekent 0-100 km/u in 3,7 seconden en een topsnelheid van 300 km/u.

Je herkent een ZP Edition aan de badges, de witte ronde sticker op de deuren en de kleur Crystal Grey Gloss. De auto was verkrijgbaar in slechts één ander kleur, dat was Oulton Blue Gloss. Wat dat betreft heb je wel echt wat bijzonders onder je gat.

De ZP Edition was zowel te krijgen als coupé en als Convertible. In dit geval is het de Convertible en dat is misschien wel gewoon de beste. Als open auto oogt de F-Type fantastisch en hoe lekker is het om die V8 te horen bulderen met het dakje open?

Om er zo knap bij te rijden moet je wel diep in de buidel tasten. Dit is niet alleen de meest bijzondere Jaguar F-Type van Marktplaats. Het is ook de duurste. Dit specifieke exemplaar, met 4 kilometer op de klok echt hagelnieuw, mag mee voor 241.450 euro. Is het budget niet zo toereikend kun je altijd nog voor deze AMG GT Roadster opteren.