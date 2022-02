AMG sloopt boom, fiets en zichzelf in Brabant

De boom kwam er nog het beste vanaf. Van de Mercedes-AMG C43 en de fiets is na de crash weinig tastbaars over.

Een hoop schade en ellende aan de Aarle-Rixtelseweg in Helmond, Noord-Brabant. Deze druilerige en winderige dag was het toneel van een heftige aanrijding. Een witte Mercedes-AMG C43 kwam in botsing met een overstekende fietser. Vervolgens werd er ook nog een boom gekopt. De schade aan zowel de fiets als de AMG is enorm. Van de fiets kun je geen chocola meer maken.

Mercedes-AMG C43 crash

Wonder boven wonder raakte de fietser niet gewond naar aanleiding van het incident. Als je puur afgaat op de foto’s vrees je het ergste voor de fietser. Naast de persoon op de fiets werd ook de bestuurder van de C43 gecontroleerd door ambulancepersoneel op verwondingen. De brandweer kwam tevens ter plaatse om de nodige hand-en-spandiensten te verrichten.

De Mercedes-AMG C43 moest door een berger worden meegenomen. De C-klasse heeft de boom met een behoorlijke klap geraakt. De grootste schade aan de AMG is aan de linkervoorzijde. Maar de airbags zijn ook gesprongen door de botsing. De weg lag bezaaid met vloeistoffen afkomstig van de sedan. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.

Fotocredit: AS Media