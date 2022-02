Bilstein dempers voor bedrijfswagens zijn een ding nu

Ze zijn er: de Bilstein dempers voor bedrijfswagens. Je wist niet dat je het nodig had, maar ze zijn er!

Het rijden in een bedrijfswagen is altijd leuk. Je zit lekker hoog en hebt goed overzicht. De snelheidsbeleving is er wel degelijk dankzij de laadbak, die tevens dienst doet als klankkast. Omdat de motoren over het algemeen vrij bescheiden dieseltjes (of tegenwoordig elektrisch) zijn, gaat het om momentum. Zo snel mogelijk snelheid vasthouden.

Dus je gaat optimaal bochten nemen, zodat je niet te veel moet afremmen. Lees: je rijdt zo vloeiend mogelijk over rotondes en klaverbladen, zodat je niet zoveel af hoeft te remmen. Het probleem is dat in de meeste gevallen bedrijfswagens iets anders zijn afgestemd dan personenwagens. De veren en dempers zijn voornamelijk afgesteld op zware belading en de banden op minimale rolweerstand.

Bilstein dempers voor bedrijfswagens

Dat zorgt niet per se voor de beste wegligging. Nu is een goed setje banden zo geregeld. Voor vandaag heeft Bilstein een nieuwe range aan schokdempers voor jouw bedrijfswagen. Het gaat om de B6-demper. Dit is een sportievere vervangingsdemper. Deze zijn door Bilstein helemaal vernieuwd, speciaal voor de bestelwagens.

Volgens Bilstein zijn ze speciaal ontwikkeld op wisselende belasting. Want dat kan bij een bedrijfswagen aanzienlijk schelen. Dat niet alleen, de demper moet ook zorgen voor meer comfort aan boord.

Goedkoper!

Nu kan een nieuw setje dempers sowieso het weggedrag van een auto aanzienlijk verbeteren, maar als je dan ook een upgrade is het nog fijner, weten we uit ervaring.

Volgens Bilstein zijn de dempers ook nog eens heel betaalbaar en uiteindelijk goedkoper. Want: beter rijdende auto is een beter rijdende chauffeur, dus minder ongelukken en lagere kosten. Ja, zo verkopen ze het echt. Kortom, zet alle auto’s op Bilstein-dempertjes (en regel een setje Eibach veren voor de looks). Zo kun je het overigens ook aan je eega (M/V) verkopen, overigens. Als je geen bestelwagen hebt, heeft Bilstein vast wel iets voor je in de aanbieding.