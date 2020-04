AMS Huracán Performante doet 100-160 in twee tellen

Jazeker, met de AMS Huracán Performante ben je bijna onverslaanbaar op de tussensprint.

Eigenlijk moeten we Lamborghini op onze blote knietjes dankbaar zijn. Natuurlijk, de Lamborghini Urus is eigenlijk een Audi RS Q8 Plus. Maar ze hebben ook nog twee raszuivere sportwagens in de prijslijsten staan.

Atmosferisch

Zowel de Aventador als de Huracán hebben namelijk nog een hoogtoerige, atmosferische motor onder de kap. In het geval van de Aventador een V12, de Huracán moet het met een V10 doen. Dat is om twee redenen heel erg bijzonder. Ten eerste vanwege de milieueisen. De uitstoot van een atmosferische motor is hoger. De tweede reden zijn de prestaties, met een turbomotor zijn de mogelijkheden eindeloos. Logisch dus dat McLaren al bijna tien jaar enkel turbotechniek toepast.

AMS

Maar Lamborghini kiest ervoor zo lang mogelijk de atmosferische motor aan te bieden. Enkel en alleen vanwege de glimlach-productie van diens bestuurder. Dat wil echter niet zeggen dat je geen turbo’s op de V10 van de Huracán kunt monteren. Dat bewijst AMS. In dit geval heeft AMS het toegepast op een Huracán Performante. Een auto die in standaardvorm alles behalve langzaam is.

Tweemaal Garrett

AMS is een tuner uit Chicago (Illonois). Ze hebben de 5.2 V10 voorzien van niet één, maar twee Garrett turbocompressoren. Dat zou voldoende moeten zijn, maar de tuners gingen zeer serieus te werk. Dus de gehele motor werd aangepast vanwege het feit dat er twee super-föhns staan mee te blazen. Om de hogere temperaturen aan te kunnen, werd de temperatuurhuishouding verbeterd.

Indrukwekkend

Denk aan andere radiateurs, intercoolers, hitteschilden en dergelijke. Ook de ECU en transmissie werden voorzien van een upgrade. Het resultaat is een maximum vermogen van exact 900 pk. Geen 899 of 901, maar 900. De prestaties zijn bijzonder indrukwekkend te noemen.

Van 100 naar 160 in twee telen

AMS is zo overtuigd van de nutteloosheid van de 0-100 km/u tijd, dat ze ‘m niet eens vermelden. Een goede zaak. Wel zeggen ze hoe hard de auto van 100 km/u naar 160 km/u sprint: in 2,1 seconden! Van 100 km/u naar 210 km/u duurt slechts 4,69 seconden. Een Porsche 911 Turbo S, Nissan GT-R of Tesla Model S rijd je echt helemaal compleet zoek.

46 mille

De kosten zijn niet mals, maar gezien het toegenomen potentieel en de basisprijs van de Performante valt het best mee, eigenlijk. Voor iets minder dan 46 mille (omgerekend naar euro’s) zetten ze deze twee blaasinstrumenten op je V10.