Zorgt coronacrisis voor talentcrisis in de autosport?

Coronacrisis, talententcrisis…CRISASSSS in de autosport!1!!

Waar kleine dingen groot in kunnen zijn. Met lede ogen moeten we toezien hoe het coronavirus onze maatschappij kaalslaat. Mensen verliezen banen, MKB-ers hebben het zwaar, vliegtuigen staan aan de grond en zelfs een uitje naar de Keukenhof mag niet meer. Alleen het grootkapitaal wordt nog een beetje gespaard. Door enorme kapitaalinjecties van de overheid, is de AEX alweer flink gestegen. Desalniettemin word je goed dronken als je elke keer een flesje Corona at wanneer je het woord coronacrisis tegenkomt in de media.

Ook de autosport ontsnapt niet aan de lange arm van de coronacrisis. We hebben al ontzettend veel berichten geschreven over afgelaste races. Daarbij hebben raceteams het zwaar, zowel in de F1 als in de opstapklasses. Williams heeft naar verluidt zo’n zestig miljoen geleend van vader Latifi, met (min of meer) de sleutels van de hele toko als onderpand. Tevens vertelden we je al over de strubbelingen van legendarisch Nederlands raceteam Van Amersfoort Racing. Maar hoe zit het eigenlijk met de coureurs?

Voor de F1 coureurs hoeven we ons uiteraard geen zorgen te maken. Sommigen van de gearriveerde heren worden weliswaar gekort op hun salaris, maar ze zitten niet direct op water en brood. Voor rookie Nicolas Latifi is het natuurlijk vervelend dat hij nu voor niks miljoenen betaalt aan Williams. Maar ja, zijn pa is volgend jaar dus eigenaar van het team, dus dan kan hij er alsnog zijn debuut maken. In de lagere regionen van de autosport zijn er helaas talentjes die door de coronacrisis mogelijk wel hun kans verliezen.

Dat is althans de visie van Valtteri Bottas’ oude suikeroom Antti-Arnio Wihuri. De Finse miljardair stond Bottas bij gedurende zijn opmars door de opstapklasses. De samenwerking eindigde na Bottas’ teleurstellende seizoen van 2018. De fameuze ‘to whom it may concern, fuck you!’ uitspraak van de Fin nadat hij de eerste Grand Prix van 2019 won, was volgens velen dan ook gericht aan Antti. Lekker dan, geef je zo’n gozer een F1 carrière, krijg je een dikke F-bom naar je hoofd geslingerd.

Enfin, Antti denkt dat door de financiële gevolgen van de coronacrisis het voor veel coureurs lastig wordt het geld te regelen om te kunnen blijven racen. Bij een topteam meedoen in de F3 en F2 kost al snel een bedrag van zeven cijfers. Vaak wordt dit opgebracht door enthousiaste (vrienden van) vaders met een bedrijf. Doch als die bedrijven het zwaar krijgen, is de hobby van zoonlief misschien wel iets wat moet sneuvelen.

Dat zou natuurlijk jammer zijn. De autosportwereld is nog steeds wel een ‘ons kent ons-wereld’, kijk maar naar die foto’s van Leclerc, Verstappen, Albon en kornuiten toen ze jong waren. Maar toch is de poel waaruit de uiteindelijke F1 coureurs geplukt worden in de laatste decennia steeds groter geworden. Er zijn nu immers ook rijken uit Azië en Oost-Europa die hun kind op de kart zetten. Het gevolg is dat er geen echte koekenbakkers meer op de F1 grid staan die alleen een berg geld meenemen. Sterker nog, alle huidige F1 coureurs hebben in de autosport minimaal één titel gepakt. Nou ja, iedereen behalve Latifi en Verstappen dan…

Het zou jammer zijn als de coronacrisis voor een talentcrisis zorgt, waardoor het niveau in de autosport weer even een dipje beleeft. Of zit jij wel te wachten op de nieuwe Gaston Mazzacane?