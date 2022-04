Grünen in Duitsland doen PHEV in de ban

De Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck wil niet meer betalen voor Plug-in Hybride subsidie.

Wij wisten het allang, maar de bondsregering in Duitsland weet het inmiddels ook. Een Plug-in Hybride is alleen schoon als je volledig elektrisch rijdt. We hebben één ding hebben geleerd van de Mitsubishi Outlander invasie van een aantal jaar geleden. Eigenaren profiteren van de subsidies en de voordelen, maar staan vervolgens wel gewoon met de tankpas bij de plaatselijke olieboer de brandstoftank af te vullen.

De groenen in de regering van onze oosterburen willen daarom de subsidieregelingen grondig herzien. Dat betekent vanaf eind dit jaar geen plug-in hybride subsidie meer voor de brandstofauto’s met een stekker. Vanaf 1 januari 2023 krijg je alleen nog subsidie als je een auto aanschaft die een bewezen klimaatpositief effect heeft. Om dat een beetje vorm te geven zal er een minimum elektrisch bereik in de regels komen.

Onevenredig duur

Dat laatste geldt wel alleen als het géén Plug-in Hybride betreft. Om deze actieradius regels ook in te voeren voor een Plug-in Hybride subsidie blijkt te kostbaar. Vanaf 31 december 2022 krijg je dus in Duitsland geen overheidscentjes meer als je kiest voor een Porsche e-Hybrid. De overheidsfinanciering moet gericht zijn op klimaatbescherming aldus minister Habeck.

De Duitse auto-industrie is niet zo enthousiast, net als coalitiepartner FDF trouwens. Niet zo gek natuurlijk aangezien merken als Mercedes-Benz en Porsche flink in de stekkerhybrides geïnvesteerd hebben. Ze hebben nog een flink robbertje te vechten in Berlijn. Hier in Nederland hebben we overigens allang afscheid genomen van het stimuleren van de Plug-in Hybride.