Afscheid Mercedes-AMG GT vroeger dan verwacht

Het afscheid van de Mercedes-AMG GT gaat ons zwaar vallen. Het is nu gelukkig al een geheide klassieker.

De Mercedes-AMG GT is voor Mercedes én AMG en een enorm belangrijke auto geweest qua imagebuilding. In vergelijking met de extroverte en excessieve supercars van weleer (zoals de SLR McLaren en SLS AMG) was de AMG GT meer in lijn met de rest van het gamma. De AMG was de eerste model onder het AMG-label en een rechtstreekse concurrent voor de Porsche 911. Commercieel heeft de auto AMG ook geen windeieren gelegd.

Maar het afscheid van de Mercedes-AMG GT komt er dan binnenkort aan. Nu hadden we geen definitieve datum in ons hoofd, maar gevoelsmatig is het een beetje aan de vroege kant. De sportauto kwam echter eind 2014 op de markt. Eind 2017 werd de AMG GT gefacelift. In 2020 werd het modelgamma nog ietsje herzien.

Hoop

Stiekem hadden we gehoopt dat de auto nog een tijdje in productie zou blijven, maar dat gaat helaas niet gebeuren. Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde Spaanse Motor.es is het einde nabij. In december moeten de laatste modellen van de band rollen.









Dat impliceert ook dat de auto niet meer te bestellen zou zijn. De orderboeken zijn namelijk gesloten. Alles wat besteld is, wordt gebouwd. Daarna is het over en uit voor de bijzondere sportwagen. We hadden heel even de hoop dat het enkel en alleen om de Coupé zou gaan. het sluiten van de orderboeken geldt voor de zowel als de Coupé (C190 voor intimi) en Roadster (R190).









Opvolger na afscheid Mercedes-AMG GT

Over de opvolger kunnen we kort zijn. Dat wordt de Mercedes SL. Dat zal in eerste instantie een opvolger worden. Die auto zal aanvankelijk alleen als Roadster op de markt komen. Dat is al heel erg snel. Met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid wordt dat november 2021, volgende maand dus.

Volgens de bovengenoemde Spaanse kwaliteitspublicatie komt er op latere termijn wel een iets sportievere coupé-versie op basis van die SL, maar verwacht die niet voor 2023. Bovenstaand nieuws geldt niet voor de AMG GT 4-Door. Ondanks de overeenkomsten qua design, is de vierdeurs versie een compleet andere auto, gebaseerd op de CLS (die weer gebaseerd is op de E-Klasse).

