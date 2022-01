Porche 911 Turbo S Lightweight Package is sneller dan Tesla

De Porsche 911 Turbo S met Lightweight Package is echt bloedverziekend snel.

De Porsche 911 range is altijd lekker uitgebreid, maar daardoor soms ook een beetje raar. Als het model in al zijn varianten op de markt is, zijn er altijd 279 versies om uit te kiezen. Eigenlijk zijn er echter maar drie echt relevant. De basis Carrera is meer dan voldoende (en lekker goedkoop) als je gewoon een 911 wil. De GT3 is er voor de echte kenners en de 911 Turbo S is voor types die bij de McDonald’s altijd de Double Quarter Pounder met bacon en kaas kopen. Je hebt dan alle snelheid, alle luxe en aandrijving op alle wielen.

Porsche vertroebelt de zaken echter altijd door talloze opties en paketten aan te bieden waardoor je -bijvoorbeeld- een GT3 luxer kan maken en een Turbo S meer hardcore. Logisch ook want luxe is keuze en voor Porsche is het een mooi verdienmodel. Zo is er voor de Turbo S nu het in 2020 reeds aangekondigde Lightweight Package verkrijgbaar. Dit kekke pakket bestaat uit de volgende zaken:

In totaal maakt dit dat jouw Turbo S 37 kilo minder weegt dan die van je buurman. We vermoeden zomaar dat het grootste deel daarvan komt door de lichtgewicht stoelen en het verwijderen van de achterbank. Krom genoeg kan je, omdat het Porsche is, er dan ook weer voor kiezen het pakket te bestellen zónder de kuipstoelen. En dan kost het pakker overigens evenveel…

Enfin, hoewel de veranderingen op papier niet heel spannend lijken, is de realiteit naar verluidt anders. Kwaliteitspublicatie Car & Driver klokte de 911 Turbo S Lightweight Package op 2,1 seconden voor de nul-naar-96. Dat is twee tienden sneller dan de standaard 911 Turbo S en tevens sneller dan de Tesla Model S Plaid.

Die laatste wordt geadverteerd met een nul-naar-96 tijd van minder dan twee seconden, maar moet daarvoor eerst een kwartier opgewarmd worden en dan op een vooraf geprepareerde strook asfalt gezet worden. Dan nog komt in de praktijk kennelijk niemand op die in het oog springende geadverteerde tijd uit. De Porsche daarentegen, doet die nul-naar-96 all day every day in 2,1 seconden. Wowsa. Op de nul-naar-48, klokte de 911 Turbo S met Lightweight Package zelfs de snelste tijd ooit gemeten door het magazine: 0,8 seconden.