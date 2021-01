Andy Palmer: Engeland kan zijn auto-industrie verliezen - Autoblog.nl

De oud-CEO van Aston Martin Andy Palmer waarschuwt Engeland voor de gevolgen van hun beoogde strategieën op het gebied van autoproductie, als ze niet snel inzetten op alternatieven.

De Engelse auto-industrie is niet meer zo grootschalig aanwezig als wat het ooit was. Toch zijn er nog merken die dapper hun kop boven water houden. Jaguar-Land Rover, MINI, McLaren en Aston Martin bijvoorbeeld. Dappere dorpjes die nog alternatieven op de Duitse grootmachten kunnen aanbieden.

Maatregelen

Deze merken kunnen prima blijven bestaan, terwijl het land zelf het de merken niet makkelijk heeft gemaakt en gaat maken. De overduidelijke complicaties als Brexit en het coronavirus, maar ook de ICE-ban van 2030. Blijven vechten en blijven bestaan. Tenminste, zo klinkt het. Als het aan Andy Palmer, ex-CEO van Aston Martin ligt, klinkt het makkelijker dan dat het is.

“Batterijfabrieken of tabee industrie”

De 57-jarige Brit schrijft een open brief aan premier Johnson en secretaris Kwasi Kwarteng. Palmer is er stellig in: als het zo doorgaat als nu is het straks klaar met de hele Engelse auto-industrie. Dat is te wijten aan batterijproductie. Als het VK daadwerkelijk tegen 2030 auto’s wil bouwen die volledig elektrisch zijn, moeten eigen gigafactories voor batterijen gemaakt worden. Er staat namelijk nog een dealtje dat Engeland maar 50 procent van hun elektrische auto’s mag uitbesteden aan andere landen. Ook batterijen: 50 procent van de batterijen moet dus in het Verenigd Koninkrijk gebouwd gaan worden. Volgens Palmer lukt dat met de huidige capaciteit never nooit en dus gaan al deze fabrikanten op de fles. Ook loopt het VK het risico om op grote technologische achterstand te komen vergeleken met Europa, de VS, Japan en China.

Banen in gevaar

Als dit niet snel gebeurt, kan het VK ruim 800.000 banen in de autosector tot de gevarenzone rekenen. Naast het ontbreken van capaciteit, zegt Palmer dat ‘de industrie beweegt waar de batterijen zitten’. Als de batterijen dus niet in Engeland gebouwd kunnen worden, zullen merken naar het buitenland verhuizen. Terwijl de Britten juist met trots hun eigen industrie willen behouden.

De tijd dringt

Er wordt momenteel een gigafactory gebouwd in Northumberland, maar Palmer vindt dat er meer moet gebeuren. “Ik dring jullie aan om zo snel mogelijk een batterijfabriek-task force op te zetten en een plan te maken voor deze fabrieken. Tijd is essentieel en de hele Engelse industrie rekent op u.” Het klinkt dringend. We gaan zien wat de reactie vanuit Johnson is. (via Autocar Professional)