Volgens Stellantis gaat Lancia blijven leven - Autoblog.nl

Ieders favoriete Italiaanse merk Lancia lijkt wat Stellantis betreft weer helemaal tot leven gewekt te kunnen worden. Hoezee!

De laatste tijd is Stellantis veel in het nieuws. De fusie tussen FCA en PSA heeft de nodige rompslomp om doorheen te komen, maar er is ook goed nieuws te melden als het gaat om de fusie tussen de twee concerns. Zoals al veel aangegeven kan Stellantis 14 merken tot zich rekenen. Peugeot, Citroën, DS en Opel vanuit de ene hoek en de Amerikaans-Italiaanse mix van Dodge, Chrysler, Jeep, RAM, Fiat, Alfa Romeo, Maserati en Lancia. Onder meer.

Lancia

U leest het goed, ook Lancia doet nog mee. Tenminste, nog net. Als je nu Lancia intikt op Google kom je op de slogan Fashion City Cars terecht. Trouwe fans van Italiaanse auto’s: pak even een zakdoekje voor de tranen. De slogan slaat trouwens op het enige model wat Lancia nog verkoopt: de Ypsilon. Toegegeven: het is nog steeds een guitig ding. Maar het was een auto om geld in het laatje te krijgen zodat Lancia de echt mooie auto’s waar ze bekend om staan weer eens op de markt kan krijgen. Niet het enige product om te verkopen, al helemaal niet omdat het grotendeels een Fiat 500 is.

Luxemerk

Het is vrij makkelijk om de stekker eruit te trekken. Lancia is de automotive belichaming van ‘op sterven na dood’. Toch wordt dus Lancia meegenomen in de fusie. Sterker nog: ze worden ingedeeld als luxemerk! In een persbericht wordt duidelijk waar welk merk komt te staan en wat hun rol wordt. De man aan het roer wordt Luca Napolitano, die nu ook al aan het roer zit van Lancia, Fiat en Abarth. Dat geeft dan weer niet bepaald de hoop dat er iets gaat veranderen. Toch leeft Lancia nog en neemt Stellantis het merk nog op in hun portfolio. Stoerdoenerij met oude helden of gaat Lancia een grote revival tegemoet?

Posities

Voor de volledigheid is het aardig om uit het bericht ook even de merken en hun rollen op een rijtje te zetten:

Global SUV

Jeep

Amerika

Chrysler

Dodge

RAM

Kern

Citroën

Fiat/Abarth

Net-boven-kern (‘upper mainstream’)

Opel/Vauxhall

Peugeot

Premium

DS

Lancia

Alfa Romeo

Luxe

Maserati

Een wirwar aan merken: het is te hopen dat elk merk hun rol serieus neemt en daardoor merken als Lancia binnen Stellantis weer springlevend kunnen worden.