Een ‘stukje’ auto bezitten en hopen op een mooi rendement. Het is een opkomende vorm van investeren in deze tijd.

Geld op de bank staat te verstoffen. Logisch dat mensen naar verschillende manieren kijken om toch geld aan het werk te zetten. Van risicovolle investeringen tot investeringen met een lager risico voor met name de lange termijn. Maar wat als je dit combineert met je passie voor auto’s?

Investeren in auto’s is geen eenvoudige opgave. Zeker zonder netwerk of de juiste connecties kan het kopen van de verkeerde auto uitlopen in een beslissing wat je alleen maar geld gaat kosten. In het Verenigd Koninkrijk is door een ondernemer in oktober 2020 een initiatief gestart dat autoliefhebbers in het land aanspreekt.

Investeren in auto’s

Het bedrijf Car Crowd investeert in een echte auto. Vervolgens kan Jan met de pet een stukje van die auto kopen als aandeel. Een voorbeeld van een aangekochte auto is een Ford Sierra RS Cosworth. De auto werd ‘opgehakt’ in 1.000 aandelen van 59 Britse pond per aandeel. Car Crowd hoopt de auto voor een groter bedrag te kunnen verkopen en de aandeelhouders krijgen een stukje rendement. De Ford is al de vijfde auto dat het bedrijf heeft aangekocht binnen een jaar tijd.

Het is leuk om op een verjaardag te vertellen dat je dan een stukje Ford Sierra RS Cosworth bezit, maar dat is het ook wel. Het is niet zo dat je ook maar een meter in de auto mag rijden. Bezichtigen mag wel, zodat aandeelhouders toch nog het gevoel krijgen dat ze onderdeel zijn van iets tastbaars. Uiteindelijk kun je op deze manier investeren in auto’s zonder dat je het een vermogen kost. Met een dergelijk laag instapbedrag is het eventuele rendement natuurlijk ook erg weinig. (via Autocar)