Welke van de vier duurste auto's op Marktplaats kies jij? - Autoblog.nl

De huidige kandidaten voor de titel ‘duurste jong gebruikte occasion op Marktplaats’ zijn zeer vergelijkbaar met elkaar.

Voor de occasion van deze avond is het altijd leuk om meer in de regionen van ‘prijs-hoog naar laag’ dan andersom te kijken. Vandaag deed ondergetekende dat eens letterlijk op Marktplaats. Reken je even een SF90 mee die nog niet fysiek gebouwd is en een klassieke Ferrari die een eigen artikel verdient, dan is de top vier duurste auto’s van het moment een opvallend stel. We duiken er gelijk in en dan zal je vanzelf merken waarom.

De goedkoopste

Jakkes, dat klinkt oneerbiedig. Wellicht is ‘de minst dure’ meer op zijn plek, omdat het nog steeds de op drie na duurste jong gebruikte occasion van ons land is. Op Marktplaats vinden we op plek vier duurste auto’s een Ferrari 812 Superfast. De 800 pk sterke bruut van Ferrari is naast hun hybride-modellen het krachtigste wat je kunt krijgen. Je hebt er een flinke portie lef voor nodig: alle power wordt naar de achterwielen gestuurd.

Normaliter is ‘de goedkoopste’ niet altijd de slimste keus, maar het is de goedkoopste van de vier die we uitgelicht hebben. Er is alsnog plenty aangevinkt op deze 812 Superfast in Nero Daytona, zoals de Scuderia-schilden aan de zijkant, optionele gegoten velgen en meer. Het meeste van deze lijst, zo lijkt het. Waarom dan toch de minst dure: het is de enige van de vier die niet in 2020 gebouwd is, maar ‘al’ in 2018. Dat gaf de auto meer tijd om ook meer kilometers te maken: 13.904 stuks.

Toch is de zwarte 812 Superfast misschien wel alles wat je nodig hebt. De buitenkant in het zwart met gele remklauwen gaf al een indicatie van wat je binnen gaat vinden. Veel zwart leer met geel als subtiele accentkleur. Erg fraai.

Ook qua opties is er genoeg aangevinkt op deze zwarte 812, want je krijgt onder meer een 360 graden camerasysteem, carbon stuur met schakelindicator-LED’s, premium-audio en veel meer.

Zoals gezegd betekent goedkoopste in dit geval minst duur, want je moet nog steeds 379.950 euro achterlaten bij de verkoper op Marktplaats. Het kan alles zijn wat je nodig hebt, maar er is meer.

De historisch verantwoorde

Op plek drie duurste auto’s van Marktplaats vinden we, verrassend genoeg, een Ferrari 812 Superfast. Dit keer een wat ‘saaiere’ specificatie. Onder het mom “ik gooi altijd zakken in die kleur in de kliko.” Snel even je mond spoelen: de kleur is een Ferrari Historical-kleur.

We kijken naar een Ferrari 812 Superfast in Grigio Scuro. In de hoogtijdagen van Ferrari werden modellen als de 250 GT en 275 GTB in Grigio Scuro uitgevoerd, vandaar de referentie. Deze 812 werd precies een jaar geleden in elkaar geschroefd en wist in de tussentijd 5.912 km te klokken. Opties zijn bijvoorbeeld de gele remklauwen, Scuderia-schilden aan de zijkant en simpele zaken als een achteruitrijcamera.









Vanbinnen is gekozen voor een hoop carbon en alcantara. Alleen het dashboard, de stoelen en het dakhemeltje is waar je alcantara gaat vinden, voor de rest is zo’n beetje alles wat carbon kan in carbon uitgevoerd. Gaaf detail om wat kleur aan te brengen: de Italiaanse tricolore in de stoelen.

De grijze 812 Superfast die behoort tot de duurste vier op Marktplaats kost 425.000 euro. Voor de historisch verantwoorde claim is het wellicht een ietwat saaie uitvoering, maar goed. Hij zit wel lekker vol.

De simply the best

Dan een auto die een beetje kleur begint toe te voegen aan dit lijstje. Het is de op één na duurste en de op één na kleurrijkste. Een gave kleurencombinatie trouwens: blue over tan.

Oh ja, het is trouwens een Ferrari 812 Superfast. Je zult al wel doorhebben welke kant dit op gaat. De blauwe 812 staat bij dezelfde verkoper als de zwarte. Hij is twee jaar jonger en heeft een tiende van de kilometers: 1.200 stuks. Het exterieur is uitgevoerd in Blu Tour de France met de optionele vijfspaaks velgen in licht aluminium. Gele remklauwen, ook hier, maken het geheel af.







Het interieur is tweekleurig: deels zwart, deels Cuoio-bruin. Een lichte tint, wat ze dus in het Engels tan zouden noemen. Er bestaat een wereldwijde fanschare voor blauw met beige, daar past deze perfect tussen. Ook hier is de optielijst flink gespekt: alles wat de zwarte ook had, minus het camerasysteem. Inclusief kleur!

Is kleur je heilig, dan is dit blauw met bruine exemplaar perfect. De op één na duurste occasion van Marktplaats mag dan 439.950 euro kosten. Oef!

De duurste

We hebben nu wel zo’n beetje alles gehad wat een Ferrari 812 Superfast duur zou maken. Wat zou dan de aller- allerduurste jong gebruikte occasion van Marktplaats zijn? Een eh… Ferrari 812 Superfast. Combineer alles wat hierboven al stond in één dikke 812 en je komt ergens met je verbeelding.

Dit is ook een exemplaar uit 2020. Wel is de kilometerstand drie keer zo hoog als de blauwe: 4.500 stuks. Het exterieur valt gelijk op door de lakkleur Rosso Fuoco met gouden velgen. Dat laatste maakt de auto uniek, maar het is smaakgevoelig. Verder aan het exterieur: alles wat carbon kan, is carbon. Behalve de diffusor, die is dan weer gelakt.

In het interieur gaat de flinke optielijst verder. In dit geval lijkt de 812 Superfast klaargestoomd te zijn voor Grand Touring. De comfortstoelen zijn aangevinkt in plaats van de sportstoelen. Ook hier is de boel tweekleurig met zwart en lichtbruin. Tevens is er vrij veel carbon. Leuk detail: bijgeleverd komt een set tassen in dezelfde kleur als de bekleding. Wat nou, onpraktisch?

De duurste jong gebruikte occasion op Marktplaats, alsmede de duurste 812 van dit artikel, mag 449.900 euro kosten. Toch weer tien ruggen duurder dan de blauwe en bijna driekwart ton duurder dan de zwarte waarmee we openden. Het is duur spul, die wagens uit Maranello.

Keuze

Maar dan: zet jezelf even in de positie van 812-koper. Welke van de vier stuks duurste jong gebruikte occasion op Marktplaats zou jij dan kiezen? Is duurste het beste, spreekt het historische aspect je aan, houd je enorm van blue over tan of moet het allemaal niet te duur worden en is zwart met geel een perfect compromis? Laat het vooral weten, of koop één van de vier. Je weet het maar nooit.