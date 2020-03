Another one bites the dust: Mille Miglia uitgesteld

De Mille Miglia zit in het epicentrum van het coronavirus: logischerwijs wordt de rally een tijdje uitgesteld.

De kans is groot dat je nu thuis zit (al dan niet op een troon van wc-papier), of in ieder geval minder doet dan normaal. De maatschappij wordt nogal ontregeld door het coronavirus. Vervelend, maar zo werkt het dezer dagen. Het vervelende is dat alle leuke evenementen stuk voor stuk worden afgelast of uitgesteld. Bij het rijtje waar de Autoshow van Genève, een groot deel van het F1-seizoen en verscheidende kleine(re) auto-evenementen al bij staan, wordt nu de Mille Miglia toegevoegd. Deze rally met een lange geschiedenis kan niet gehouden worden. De oorspronkelijke datum was 13 mei en dat is al bijna.

Goed nieuws en slecht nieuws

Voor liefhebbers van schitterende oude racewagens is het hele feestje voor 2020 niet meteen afgeblazen. In plaats daarvan wordt de Mille Miglia uitgesteld tot het najaar. De nieuwe datum is 22 tot en met 25 oktober. Het coronavirus in Europa is momenteel het ergste in Italië, een dergelijk groot evenement daar hosten is niet te doen.

1000 Miglia

Mille Miglia (ook wel 1000 Miglia genoemd, letterlijk vertaald ‘duizend mijl’) is een evenement waarmee de originele MM wordt ‘geëerd’. Het was een lange-afstandsrace, nu is het een rally à la Gumball 3000. Maar dan met minder bestickerde moderne supercars en meer auto’s uit het Mille Miglia-tijdperk (dat was van de jaren ’20 tot en met de jaren ’50). Het zijn dan ook de liefhebbers die nog op het evenement afkomen, niet meer mensen die zin hebben in een potje racen. Er zijn wel moderne auto’s, maar auto’s uit de Mille Miglia-periode voeren de boventoon. De spots op Autojunk zouden een goede sfeerimpressie moeten geven.

Italië zit potdicht

De race heeft meerdere gedaantes gekend, maar de locatie was altijd Noord-Italië, rond Brescia. Zoals gezegd is het momenteel niet te doen om in Italië een dergelijk evenement te hosten. Het land zit potdicht: dat de Mille Miglia uitgesteld wordt zou geen verrassing moeten zijn.