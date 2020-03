Porsche Exclusive doet de 992 Turbo S

Als de gloednieuwe 911 (992) Turbo S nét even wat specialer mag zijn.

Hij had de ster van de Genèva Motor Show moeten zijn. Helaas mocht dat niet baten. De nieuwe Porsche 911 Turbo S is vooral een held op je beeldscherm. Totdat de (voorlopig) dikste 992 bij de dealer is te bewonderen, tenminste.

Van dat beeldschermen-imago komt de 992 voorlopig nog niet af. Porsche Exclusive heeft een 992 Turbo S samengesteld. Ook dit zijn computerbeelden. Het is in elk geval een auto geworden die moeilijk te missen is. Of Porsche-klanten ook de ballen gaan hebben om de Turbo S zo samen te stellen is afwachten.

Het voorzetje van Porsche Exclusive komt in de heerlijke kleur Indisch Rood. De exterieurkleur wordt doorgetrokken in het interieur. Onder andere delen van het dashboard en de middenconsole zijn uitgevoerd in de opvallende tint. Ook het Sport Chrono-klokje en de snelheidsmeter zijn in Indisch Rood uitgevoerd.

Het is slechts het topje van de ijsberg wat er allemaal mogelijk is bij Porsche Exclusive voor je 992 Turbo S. De 650 pk sterke 911 is er vanaf 279.000 euro. Met de spielerei van Porsche Exclusive ga je eenvoudig over de drie ton heen. Veel geld voor ‘een 911’. Daar staat tegenover dat je een supersportauto hebt die je in 2,7 seconden naar 100 km/u capituleert.