Zakenauto minder populair vanwege corona - Autoblog.nl

Een gevalletje open deur, maar de gevolgen zijn er niet minder om. De zakenauto is minder populair aan het worden.

Het coronavirus laat zijn sporen na, ook in de autobusiness. Nu was dat te verwachten. De auto is in veel gevallen een luxeproduct. In tijden van recessie is de automobiel toch een van de eerste aankoopen die de consument gaat uitstellen.

Vorig jaar waren de autoverkopen dan ook niet best. Dat kwam mede doordat de zakelijke markt het liet afweten. De autoverkopen daalden niet alleen omdat men het geld niet wilde uitgeven, maar ook simpelweg omdat auto’s in de lease minder gebruikt worden.

Zakenauto minder populair

Diverse lockdowns hebben ervoor gezorgd dat bedrijven anders moesten gaan werken. Nieuwsuur deed onderzoek naar de auto van de zaak. Er werden 23 grote bedrijven gevraagd hoe zij de toekomst van de auto van de zaak zien. Dankzij het vele thuiswerken en ‘omdenken’ (wat een woord…) verwachten de meeste organisaties dat de oude tijden niet meer zullen terugkeren.

Dit houdt in dat er niet 4-5 dagen op kantoor gewerkt zal worden, zoals in het pre-corona tijdperk gebeurde. Dat zal ná de coronamaatregelen hoogswaarschijnlijk 2-3 dagen per week bedragen. Op dit moment daalde voor het eerst het aantal leaseauto’s Het gaat specifiek om zakelijk gereden personenauto’s, bedrijfswagens werden niet meegenomen in dit onderzoek. Op dit moment zijn 724.000 leaseauto’s. Dit aantal zal naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder gaan dalen.

Minder kilometers per auto

Niet alleen het aantal leaseauto’s neemt af, ook het aantal gereden kilometers per leaseauto. Hierdoor komen minder mensen überhaupt in aanmerking voor een auto van de zaak. In veel gevallen moet je een minimaal aantal zakelijke kilometers per jaar maken alvorens je auto kunt uitzoeken.

Op dit moment zijn bedrijven bezig om te kijken naar alternatieven. Denk aan fietsen of OV-regelingen. Ook zijn er werkgevers die een vloot deelauto’s hebben waar gebruik van gemaakt kan worden.

Via: NOS