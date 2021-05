Richard Mille onthult zeldzaam (en prijzig) McLaren horloge - Autoblog.nl

Exclusieve klokjes zijn altijd leuk. Richard Mille heeft in samenwerking met McLaren een uniek uurwerk bedacht.

Mannen en vrouwen die mooie auto’s leuk vinden kunnen op z’n tijd ook een fraai horloge waarderen. De wereld van auto’s en horloges is al vele tientallen jaren verbonden. Soms komt het voor dat de merken elkaar opzoeken voor een samenwerking. Zo heeft Richard Mille een samenwerking met McLaren open. En dit is hun nieuwste troef.

Het horloge luistert naar de naam RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail. We hoeven je vast niet uit te leggen op welke auto dit horloge is geïnspireerd. Hint: het is geen Daihatsu Cuore. Van de McLaren Speedtail worden slechts 106 stuks gemaakt, aan dat principe doet Richard Mille mee. Er worden niet meer dan 106 exemplaren van de RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail gemaakt.

Diverse verwijzingen naar de auto zijn meegenomen in het ontwerp van de klok. Openingen van de motorkap, een stukje design van de opvallende velgen, het interieur. Er zijn allerlei elementen van de auto die terugkomen in het ontwerp van dit horloge. Een grappig detail bijvoorbeeld is dat de vorm van het horloge een verwijzing is naar de achteruit van de Speedtail.

Richard Mille is maar druk geweest met deze McLaren voor om je pols. Het bedrijf zegt dat de ontwikkeling 2.800 uur in beslag heeft genomen in een tijdbestek van 18 maanden. Duurt even, maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.

En dan wil je natuurlijk weten wat dit moet gaan kosten. Hou je vast, de adviesprijs ligt op een dikke 822.000 euro.