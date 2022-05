ANWB waarschuwt: Krijg geen autopech op vakantie

Het klinkt als een open deur, maar dat is het allerminst.

De vakantie komt er weer aan! Nog een paar weken buffelen op je hete kantoor of achter de kassa en dan gaat het er toch echt van komen, de grote uittocht richting het zonnige zuiden. Veelal met de auto, want dankzij de drukte op Schiphol duurt vliegen bij wijze van spreken twee keer zo lang als een ritje naar Lloret de Mar.

Alleen komt de ANWB dit jaar met een nog dringender verzoek dan normaal; zorg dat je auto helemaal tiptop in orde is en krijg absoluut geen pech in het buitenland. Grote kans namelijk dat je deze zomer dubbel de pineut bent als je auto ermee ophoudt.

Groot tekort aan huurauto’s in het buitenland

De ANWB luidt in de Telegraaf de noodklok, als vakantiegangers dit jaar in het buitenland autopech krijgen, hebben ze een groot probleem. Normaal zouden ze namelijk een huurauto krijgen om de reis voort te zetten, maar die kans is dit jaar een stuk kleiner. Er zijn simpelweg niet genoeg huurauto’s voorhanden.

Dat zit zo, in de afgelopen coronaperiode hebben de meeste autoverhuurbedrijven hun vloot drastisch verkleind. Er werd immers niet of nauwelijks iets verhuurd in de afgelopen twee jaar. En al is de vraag nu wel weer ouderwets groot, die vloot is niet in 1 weekje aangevuld. Sterker, ook niet in 1 jaar…

Chiptekort, dus weinig nieuwe auto’s

Vanwege het wereldwijde chiptekort kunnen er namelijk niet heel snel voldoende nieuwe auto’s worden gebouwd door de fabrikanten. Dat zorgt ervoor dat je bij autopech dus de kans loopt niet met een vervangende auto verder te kunnen, maar wellicht met de trein, de bus of zelfs het vliegtuig moet.

De ANWB probeert te doen wat ze kunnen, maar of dat genoeg is moet maar blijken. In elk geval hebben ze bij hun vaste verhuurpartner Logicx 4300 extra huurauto’s besteld, die op bekende ‘hubs’ in heel Europa komen te staan. Normaal gesproken zet de ANWB per week zo’n 1300 vervangende auto’s in. Dus misschien is het nét voldoende. Het zal erom spannen.

Oh ja, mocht je om welke reden dan ook in het buitenland tóch een huurauto nodig hebben en je bent niet aangesloten bij de ANWB, dan moet je je voorbereiden op extreem hoge prijzen. Een beetje huurauto is namelijk zomaar 3 keer duurder dan normaal. Als je mazzel hebt, want er zijn ook nóg hogere prijzen bekend.

Dus daarom, doe jezelf een plezier en zorg dat je eigen auto helemaal piekfijn in orde is als je voor je vakantie naar het buitenland vertrekt. Dat zorgt -zeker dit jaar- voor heel veel minder kopzorgen.

En die wil je er op vakantie nou juist niet bij hebben, toch?

Foto: Via de ANWB