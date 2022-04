Polestar 2 als huurauto op je volgende vakantie

Een Polestar 2 als huurauto om de omgeving te ontdekken klinkt niet eens zo gek.

Voor een grote roadtrip is een elektrische auto als huurauto niet echt ideaal te noemen. Ben je echter van plan in de omgeving te blijven van je vakantiehuisje en kun je daar ook een EV opladen, dan is de Polestar 2 als huurauto misschien niet eens zo’n gek idee. Polestar is een partnerschap aangegaan met autoverhuurbedrijf Hertz.

De komende vijf jaar levert Polestar tot 65.000 auto’s aan het autoverhuurbedrijf. Het gaat hier om een internationale samenwerking. Dus de auto’s van het merk duiken op in Europa, maar ook in Noord-Amerika.

In eerste instantie zal het vooral gaan om de Polestar 2. De nieuwe modellen die in de pijplijn zitten zullen de komende jaren ook aan Hertz geleverd worden.

Als je altijd de goedkoopste huurauto zoekt zal je niet zo snel aanbelanden bij Polestar en Hertz. De auto’s komen in het segment van de premium EV. En het woordje premium valt niet te combineren met goedkoop. Concrete prijzen zijn overigens nog niet bekend.

Hier in Europa worden deze lente nog de eerste exemplaren door Polestar aan Hertz geleverd. Noord-Amerika en Australië volgt pas later dit jaar. Voor Hertz is het niet de eerste keer dat ze op zo’n grote schaal elektrische auto’s inkopen. In het verleden liet het autoverhuurbedrijf weten 100.000 Tesla’s te willen aanschaffen, al is niet duidelijk hoe die deal er nu voorstaat.