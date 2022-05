Opgelet: huurauto’s in buitenland zijn peperduur deze zomer

Druk vakantieplannen aan het maken? Dit is wel even iets om rekening mee te houden.

Vakanties zijn hartstikke leuk, maar een beetje afzien hoort er helaas ook bij. Op de Route du Soleil in de file staan met een stel jengelende koters op de achterbank, dat doe je niet voor de lol. Deze vorm van vakantieleed kun je omzeilen als je met het vliegtuig gaat, maar dan moet je weer een huurauto fixen.

Dat laatste kan nog best lastig worden deze zomer. Of in ieder geval duur. Er is namelijk nog steeds sprake van schaarste als het om huurauto’s gaat. Vanwege corona hadden veel verhuurmaatschappijen hun wagenpark uitgedund. Inmiddels is er weer volop vraag naar huurauto’s, maar nu kampt de autoindustrie met een chiptekort.

Het gevolg: op sommige locaties is er een nijpend tekort aan huurauto’s tijdens het hoogseizoen. Daardoor kun je te maken krijgen met torenhoge prijzen. En als je pech hebt vis je gewoon compleet achter het net.

Volgens een inventarisatie van Enterprise Nederland is de situatie best wel ernstig. Vorig jaar waren huurauto’s al duur, maar nu zijn ze helemaal onbetaalbaar. In Zuid-Europa betaal je gemiddeld €800 á €900 per week voor een Volkswagen Golf (!) of een vergelijkbare auto. Er zijn zelfs uitschieters tot €1.250.

Volgens Thomas Wolters, directeur van Enterprise, ben je in het hoogseizoen ongeveer drie keer zoveel kwijt in vergelijking met pre-corona. En daarmee heeft hij niet over de uitschieters, maar over het gemiddelde.

Dit zijn geen prettige vooruitzichten, maar nu weet je in ieder geval dat je op tijd een huurauto moet regelen. Of je kachelt toch maar gewoon met je eigen auto naar de Côte d’Azur, dat kan natuurlijk ook.

Foto: Autoblog-lezer @povel ging voor een dikke huurauto op Ibiza