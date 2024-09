‘Appen achter het stuur moet de hoogste boete krijgen’

Aldus de meerderheid van de Nederlanders.

Nederland is een van de beste landen om te wonen, maar natuurlijk zijn er altijd dingen om je lekker over op te winden. Oneerlijke boetes bijvoorbeeld. Het is natuurlijk zo dat sommige boetes niet helemaal in verhouding staan tot elkaar. Je krijgt bijvoorbeeld een hogere boete wanneer je parkeert op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dan wanneer je diezelfde gehandicapte een muilpeer geeft.

Vergelijkingssite Overstappen.nl heeft eens onderzocht wat Nederlanders wel eerlijk zou vinden qua verkeersboetes. Daarbij luidde de vraag ‘Welke verkeersboete zou volgens jou het hoogste moeten zijn?’.

Wat blijkt? Appen tijdens het rijden is voor veel mensen – niet geheel onterecht – het ultieme kwaad. Volgens 61,9% van de ondervraagden is dit de verkeersovertreding die het zwaarst beboet moet worden. Op nummer twee en drie volgden door rood rijden (59,5%) en een rood kruis negeren (50,4%).

Hieronder de volledige top 10 met overtredingen die het zwaarst beboet moeten worden volgens de ondervraagde automobilisten:

Smartphonegebruik tijdens het rijden (61,9%) Door rood rijden (59,5%) Rood kruis negeren (50,4%) Bumperkleven (35,8%) Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats (27,6%) Geen voorrang geven (27,1%) Onnodig links rijden (26,5%) Geen richting aangeven (21,6%) Geen gordel dragen (17,3%) Niet-werkende remverlichting (17,1%)

Het vasthouden van een smartphone is momenteel al een van de hoogste boetes (€420), dus op dat punt hoeft er niet eens zoveel te veranderen. Wel zijn er aantal boetes die nog hoger zijn. Het eerder aangehaalde parkeren op een (gereserveerde) gehandicaptenparkeerplaats kost je €490. Verder zijn er nog een aantal overtredingen waar een boete van €450 op staat, onder andere rechts inhalen en onnodig over de vluchtstrook rijden.

Door rood licht rijden staat niet helemaal in de verhouding tot de rest, als we afgaan op het onderzoek. De boete hiervoor is namelijk ‘maar’ €300. Het negeren van een rood kruis is nog iets goedkoper: €280. Volgens de ondervraagden moeten deze boetes dus omhoog. Of de rest moet omlaag, dat wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

Bron: Overstappen.nl