Rotterdammer krijgt jarenlang onterechte boetes uit Breda

Rotterdammer Abdullah krijgt jarenlang onterechte boetes en moet voor excuses zelf naar Breda rijden.

We hebben weer een pareltje hoor. Een heuse kentekensoap. We automatiseren alles, ook boetes uitschrijven. Op zich slim natuurlijk, maar er kijkt ook geen mens meer naar. Scan, verwerk en verstuur. Betalen maar.

Ideaal natuurlijk, vooral als het werkt, maar het gaat ook wel eens mis. Zoals bij Rotterdammer Abdullah. Abdullah rijdt een Skoda Fabia en woont in Rotterdam. Hij kreeg echter twee jaar lang parkeerboetes vanuit Breda, terwijl hij daar helemaal nooit naar toe gaat.

Onterechte boetes door leesfout scanauto

Niet de fout van onze rechtschapen Rotterdammer, maar van de automatische scanauto van de gemeente Breda. Die scant het kenteken van een Hyundai Getz van een inwoner van de stad steeds verkeerd. Het kenteken van de Getz eindigt op DJ en het kenteken van Abdullah op BJ. Maar midden in de D van de Hyundai zit een roestige schroef. Dus maakt de scanauto er een B van.

Twee jaar lang plofte er meerdere onterechte boetes op de mat in Rotterdam. En de bestuurder van de Getz uit Breda maar denken dat niet betalen bij parkeren loont. Abdullah moest iedere keer weer opnieuw aantonen dat hij helemaal niet in Breda had geparkeerd. Erg vermoeiend aldus de Rotterdammer tegenover RTV Rijnmond.

Paarse krokodil

Na veel klachten en bezwaren erkende de gemeente Breda dat de scanauto de fout maakt en paste de gemeente iets aan in het systeem. Gelukkig! Ben ik mooi van die onterechte boetes af dacht Abdullah.

Tot er wederom twee parkeerboetes uit Breda op de deurmat lagen. Verkeerswethouder Jeroen Bruijns van het CDA trekt het boetkleed aan in de raad van de Brabantse stad. De oplossing: het kenteken is nu helemaal geblokkeerd in het systeem van de scanauto. Goed nieuws ook voor de Bredanaar met de Hyundai lijkt ons.

VVV-bon en bloemen

Naar goed Nederlands gebruik biedt de gemeente Breda de door de onterechte boetes gedupeerde Rotterdammer een bloemetje en een cadeaubon aan. Moet hij alleen wel even zelf op komen halen in Breda… Kostte de beste man een snipperdag en een tank benzine, maar hij is toch naar de wethouder in de Brabantse garnizoensstad afgereisd.

Die was er alleen even niet. Dus hij moest het met een ambtenaar doen. De bloemen en de VVV-bon heeft de functionaris niet meet kunnen meegeven, die zijn door de gedupeerde uiteindelijk geweigerd. Wat betreft het parkeren? De uitrijkaart die de ambtenaar aan Abdullah gaf… die werkte niet… Moest Abdullah alsnog parkeergeld betalen.