Arts krijgt boete tijdens noodgeval, moet gewoon betalen

Een huisarts moest tijdens een spoedgeval even snel naar de patiënt en daarmee was parkeren even geen prioriteit. Daar mag ze echter wel een dikke boete voor betalen.

Interessante materie vanuit Amsterdam. Parkeren daar is al een heikel punt en de gemeente maakt het er op deze manier niet makkelijker op. Genadeloos, dat is het woord dat de situatie goed beschrijft.

Arts krijgt boete

Laten we beginnen met de situatie in kwestie, gebeurd op 30 juli jongstleden. Een huisarts werd opgeroepen naar een patiënt in Amsterdam vanwege een medisch noodgeval. Volgens de arts in kwestie moest er ’terminale zorg verleend worden’. De soort situaties waarbij niks er even toe doet behalve het redden van je patiënt, zeg maar. Je zorgen maken over zaken als parkeren is dan secundaire zorg. Dat is dan ook mis gegaan: pas later, na het verlenen van de zorg, werd de auto pas aangemeld om parkeergeld te betalen. In die tijd is er al een scanauto langsgereden en die heeft genadeloos geregistreerd dat de huisarts niet heeft betaald. Een boete van 64,50 euro verscheen op de mat van de arts.

Rechtszaak

Die boete vond de huisarts onterecht. Met een boete-aanvechter aan haar zijde heeft ze de boete aangevochten in een rechtszaak. Daarbij kaartte zij en de bijstanders van verkeersboete.nl aan dat er sprake was van een noodsituatie en parkeergeld betalen zeker wel de intentie was, maar door de hectiek even naderhand gedaan werd. Ach, een beetje menselijke maat, dat mag wel. Toch?

Afgekeurd

Dat blijkt anders te zijn. De rechtbank oordeelt namelijk keihard dat de boete gewoon betaald moet worden. Geen menselijke maat, gewoon betalen. In de woorden van de rechtbank: “persoonlijke omstandigheden – hoe invoelbaar die ook zijn – niet kunnen meewegen bij de vraag of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. Dat kan enkel in het geval van overmacht. Van overmacht is alleen sprake in geval van een (levensbedreigende) nood- of spoedsituatie, waardoor iemand absoluut, feitelijk en fysiek verhinderd is om parkeerbelasting te betalen. Iemand moet dus door die situatie daadwerkelijk niet in staat zijn om te betalen.“

Daar moet u het mee doen

Enerzijds kun je nu een tirade houden over menselijke maat en invoelingsvermogen, maar ja, de wet is de wet. Al zou iets meer coulance voor iemand die levensreddende zorg uitoefent in ieder geval even een wat uitzonderlijke situatie moeten zijn. Het gebrek aan invoelingsvermogen is in ieder geval wat de ondersteuners van de huisarts het meest kwalijk vinden. (via RTL Nieuws en Rechtspraak)