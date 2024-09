Koop toch een caravan!

Waar de grootste caravanbeurs van Europa steeds meer een camperbeurs wordt, denken wij dat de caravan toch vaker het juiste antwoord is.

Ach ja, kamperen. Niet iedereen op de redactie is er mee bekend of fan van. Nu zullen sommigen van jullie zeggen: in een tent, dat is pas kamperen! Dan heb je wellicht ook een punt en als je niet meer mee kunt nemen dan een tent is dat ook een prima oplossing. Maar wat als je nu net iets minder ruimte of meer kinderen in de auto hebt om er een goede bungalowtent in te stouwen?

Dan kies je voor een camper of een caravan, of een vouwwagen. Om de stand van zaken in de (Europese) kampeerwereld eens te bekijken stuurden we dan ook de bij Alpine geleende A110 Enstone Edition richting Dusseldorf voor een bliksembezoek aan de 17 (!) hallen gevuld met vooral campers en caravans. De beurs zelf is overigens tot 8 september nog te bezoeken. Als je in de markt bent voor iets nieuws dan is het zeker de moeite waard. Wij pikken er voor jullie een aantal trends uit en trekken ook gelijk maar wat conclusies. Want zo zijn we!

Campers, campers, campers

Man man man, waar zijn alle caravans gebleven, de hallen waren voor zeker meer dan de helft gevuld met campers. Corona heeft natuurlijk ook echt wat gedaan voor de al populaire camperhandel. Wat is er nog meer je eigen cocon dan kunnen eten, slapen in je eigen auto?

Monsterlijk grote campers

Dit jaar telden we toch een dikke 6 campers waarin je een (kleine) auto kon herbergen. Kom op, koop dan gewoon een caravan. De Concordes en andere fabrikanten die het lukt om minimaal 500.000 euro voor zo’n rijdende stacaravan/ paardenwagen te vragen gaan er dan vanuit dat je op de plaats van bestemming wel genoegen neemt met een auto waar je thuis ook niet in wilt rijden. Want hoeveel miljonairs zien jullie in de villawijken van NL rijden in Smart cabrio’s en Mazda MX5’jes?

Te korte campers

Waar we het op Autoblog vaak hebben over het voor velen onaantrekkelijke compromis dat de crossover is, hebben we in de camperwereld over de buscamper. En dan laten we de VW California en de Ford Nugget even buiten beschouwing, want dat zijn vooral enorm fijne reisauto’s met een extra USP. Nee we hebben het over de categorie Ducato/Sprinter. Vooral met Campers op basis van de Ducato werd je doodgegooid in Dusseldorf. En die Ducato heb je in 6 meter, 5,70 meter en 5,40 meter en die laatste was oververtegenwoordigd op de beurs.

Nu lijkt een Ducato een flinke bus aan de binnenzijde (fun fact, binnenruimte is handiger en groter dan die van een Sprinter). Maar als mensen 4 zitplaatsen, een keuken een bed en een WC ruimte in 5,40 meter willen proppen dan is het wat ons betreft net niets. Waarom 4 zitplaatsen in een camper wanneer je maar 1,5 persoon kwijt kunt qua bedden. De oplossing is natuurlijk OOK een hef/slaap/klapdak op deze categorie campers OF een langere bus. Sprinters en Ducato’s met hef-/slaapdaken waren overigens overal op de beurs te vinden.

De markt lijkt overigens wel helemaal verliefd op de buscamper op Ducato en Sprinterbasis. De beursvloer stond er vol mee. Bijna zonder uitzondering was de zitpositie voor de twee passagiers oncomfortabel, zeker voor ritten van honderden (duizenden?) kilometers. De leuning moet door ruimtegebrek veel te rechtop staan. De grote campers met alkoof (je weet wel, die woonverdieping boven de bestuurder waren op 1 hand te tellen. Uit de gratie bij de consument dus ook.

weinig autofabrikanten

We telden fabrieksstands van Volkswagen met de nieuwe Transporter California, Nissan met de Primastar (je weet wel, de Renault Trafic van Nissan) en Ford met haar zeer uitgebreide Transit range. Verder was het allemaal ‘op basis van’ wat de klok sloeg bij de camperombouwers.

Opvallend ook dat bijvoorbeeld Mercedes zich naast de Marco Polo uitvoeringen op basis van de V-Klasse niet waagt aan een eigen Sprinter Camper. Dat zou nou best eens handel kunnen zijn gokken wij. Zeker ook omdat De Sprinter duidelijk een status symbool aan het worden is binnen het camperaanbod.

Het equivalent van de G-Klasse is de stoere Sprinter 4×4 overland camper die te hoog op zijn poten de Brouwersdam op rijdt zich ergerend aan een grijze vijftiger die achter hen de banden van een autoimporteur aan het oproken is voor een Autoblog video.. Overigens is het komisch dat hoe hoger de buscamper op zijn veren staat, des te meer helt hij over als een zeilboot wanneer meneer of mevrouw zich omdraait in bed, of andere activiteiten onderneemt. Om zeeziek van te worden.

Caravans

Op het caravanfront was er niet iets heel innovatiefs te bespeuren. De meeste caravans worden langer en duurder, dus er er komt ruimte voor nieuwe spelers aan de budgetkant van het verhaal. Gek genoeg doet Tabbert hier goed mee. Ook Dethleffs is de moeite waard om te onderzoeken. Beiden hebben aanbod dat nou eens WEL dik onder de € 25.000 euro begint.

Overigens maken we door die steeds langere en zwaardere caravans ook een bruggetje naar de stand van de automarkt. Het zag grijs van de mensen in Dusseldorf als jullie begrijpen wat we bedoelen. Er was echt wel een verdwaalde Tesla met een trekhaak te bespeuren op de parking bij de beurs, maar de meesten van de bezoekers, zullen toch echt iets anders voor hun caravan hangen. De caravanrijder overtuigen om EV te gaan rijden wordt dus nog een zware dobber.

De Instagram daktenten hype lijkt op de beurs nog niet aan te slaan. Meer dan een handjevol ludieke auto’s kwamen we niet tegen, waarvan deze Lamborghini natuurlijk de vreemdste was.

Gek genoeg werden we dan wel weer hebberig van de driedeurs Bronco met daktent. Mooi hoe dat werkt.

Zelf naar de beurs? Kan dus nog tot 8 september, zo ver is Dusseldorf niet!

Weten welke caravan je achter je EV kunt hangen en hoeveel range je dan verliest, kijk dan deze video!