Aprilia bouwt met de RS660 aan nieuwe range

Want ja, we wisten dat Aprilia de RS660 mee zou nemen naar de beurs in Milaan, maar er was vandaag zowaar ook een Tuono 660 Concept op de Piaggio stand.

Aprilia RS660 productieversie

Er werd flink ‘geteasered’ de laatste tijd met de RS660 na het concept dat we vorig jaar te zien kregen in Milaan. Vandaag stond hij er inderdaad, de nieuwe sportieve Aprilia, de RS660. Aprilia is trots op hun nieuwe telg. Een paar highlights. Het blok is gebaseerd op de voorste cilinderrij van het V4 blok.

Wat je nu terugziet in de RS660 is een parallel twin die voorover gekanteld is. 100 pk zou het blok gaan leveren. Koppel je dat aan 169 kg drooggewicht, dan zijn de headlines in ieder geval interessant voor de motorrijder die nog niet toe is aan een RSV4. Zo ziet Aprilia het zelf ook. Het middelste kind tussen de RS4 125 aan de onderkant en de RSV4 aan de bovenkant van de range.

De RS660 geeft volgens de Italianen wel de designrichting aan van de sportieve modellen. Dus volgend jaar zullen we in dezelfde designtaal waarschijnlijk de opvolger van de RSV4 in Milaan aantreffen. Wat de 660 nu al van zijn grote broer overneemt is het grote aantal elektronische (hulp)systemen. Tractiecontrole, wheeliecontrol, cruise control, quickshifter, instelbare motormappings (3 voor de weg, 2 voor het circuit).

Natuurlijk wordt er direct ‘cornering ABS’ gemonteerd. Over de hardware gesproken. 41MM Voorvorkpoten in de Kayaba Upside-down voorvork, Brembo materiaal met 320mm schijven in het voorwiel en radiale calipers. Als een van de belangrijkste doelstellingen noemt Aprilia ‘gewichtsbesparing’. Over leverbaarheid en prijzen werden helaas nog geen uitspraken gedaan op de stand in Milaan. Die houden we nog even tegoed.

Tuono 660 Concept

Het blijft natuurlijk een mysterie waarom je de lokale Aprilia dealer niet direct een mooie 660 range geeft. Waarom nu toch weer wachten met de Tuono versie van de 660. Het zal met productie- en ontwikkelingscapaciteit (en dus budget) te maken hebben. Want het mag duidelijk zijn. Een Tuono heeft meer uitstraling dan de Shiver en kan dus commercieel best iets betekenen voor de mannen uit Noale. Maar de boekhouders uit Pontedera zullen het anders zien.

Positief bezien: iedereen wil de Tuono 660 zo snel mogelijk in de showrooms zien en dan zullen we zien of het bijbehorende prijskaartje het Italiaanse merk aan een succesnummer kan helpen. Aprilia geeft aan dat de Tuono 660 ook in A2 versie leverbaar zal worden. Maar daarnaast noemen ze ook een iets lager vermogen (95 pk) dan voor de RS 660 wordt opgegeven.

Zoals vaker bij nakeds zal het blok zeer waarschijnlijk voor meer koppel zijn aangepast. Of we in 2020 de productieversie gaan zien is hoogst onwaarschijnlijk. Het zou zonde zijn voor Aprilia als we inderdaad tot 2021 zouden moeten wachten tot de Tuono 660 in de showroom staat.