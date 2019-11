Dit kosten de Seat Mii electric en Skoda CITIGOe iV

Prijzen van beide, vernieuwde, auto's zijn bekendgemaakt.

De kleine elektrische gebakjes van de Volkswagen Groep zijn weer opgefrist. Als eerste van het trio kreeg de Volkswagen e-Up een prijs. Nu zijn de twee broertjes, de Skoda CITIGOe iV en de Seat Mii electric, aan de beurt.

Beide auto’s komen met een 6,8 kWh sterk lithium-ion accupakket. Gekoppeld aan een elektromotor ligt het systeemvermogen op 83 pk en 210 Nm koppel. De actieradius bedraagt 260 kilometer. Met een wisselstroomwallbox (7,2 kW) is een lege accu in vier uur tijd voor 80 procent opgeladen. Maar wat gaan ze kosten?

De Skoda CITIGOe iV is goedkoper in vergelijking met de Seat. De CITIGOe iV is er vanaf 23.290 euro. In de Private Lease is ‘ie er vanaf 199 euro per maand. Zakelijk rijden kan met een bijtelling van 56 euro per maand. De Seat kost 23.400 euro. De netto bijtelling bedraagt eveneens 56 euro per maand. Beide auto’s komen met een nieuwe aanschaf inclusief zes jaar onderhoud, vier jaar garantie op de motor en acht jaar garantie op de batterijen. De VW kost overigens 23.475 euro.

Het trio, Volkswagen e-Up, de Skoda CITIGOe iV en de SEAT Mii Electric, staat begin 2020 in de showroom. Helaas zit vier procent bijtellen er niet meer in. Omdat ze pas volgend jaar arriveren hebben de elektrische auto’s met acht procent bijtelling te maken voor zakelijke rijders.