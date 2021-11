Dit kost de duurste lak op de nieuwe Range Rover

Als jij de nieuwe Range Rover spot in deze kleur, weet je meteen dat dit de duurste lak is!

Een vanafprijs bij een auto is ook echt het begin. Zeker bij de luxe merken kun je eenvoudig de waarde van een hatchback aan opties selecteren. De laatste jaren zie je ook dat je meer kunt personaliseren op het gebied van de lak. Dat is bij de de nieuwe Range Rover niet anders.

In ons introductieartikel van de nieuwe auto lieten we al weten dat je veel meer kleuren kunt kiezen dan bij de vorige generaties. Land Rover geeft de klant daar een stuk meer vrijheid in. Daar staan ook prijskaartjes tegenover. Blauw (Velocity Blue) of bruin (Tourmaline Brown) zijn bijvoorbeeld twee opvallende tinten. Ze hebben een meerprijs van 9.127 euro.

Nee, dat is niet de duurste lak voor deze Range Rover. De duurste lak is Icy White. Grappig genoeg is inderdaad een witte kleur de duurste. Icy White is een satijnglans. De onderkant van de auto is hierbij wat donkerder, waarbij kleur naar boven meer licht wordt. Kosten? 11.990 euro. We gokken dat niet veel eigenaren door het bos gaan banjeren als ze deze kleur hebben gekozen. Beschermfolie om de lak van krassen en steenslag te behoeden is geen gek idee.