‘Autoloze zondag en 100 km/u is nu een serieuze optie’

Auto’s en politiek zal altijd een gevoelige combinatie blijven. Er kan enorm veel belasting op geheven worden, waardoor de partijen een gedeelte van hun programma waar kunnen maken. Daarbij is de impact op het milieu aanwezig, dus is het algemeen geaccepteerd dat er zoveel belasting op geheven wordt.

Maar krijg je dan ook waar voor je belastinggeld? Nou, niet als het aan de VVD ligt. Normaliter was dat de Partij voor de Automobilist, maar ook zij lijken te buigen voor de stikstofcrisis die ons land in een houtgreep houdt. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens ‘ingewijden’ overweegt de VVD om de autoloze zondag in te voeren en de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u op alle snelwegen. Althans, het is nu een optie.

Lijst maatregelen

Op dit moment worden alle maatregelen door de coalitiepartijen en ambtenaren op een lijst gezet. Naar het schijnt zijn er zo’n 20 maatregelen die vervolgens onderzocht gaan worden op haalbaarheid en natuurlijk de impact die het heeft. Het is de bedoeling dat er minder ‘mol’ de lucht wordt uit gestoten. Voor wie niet bekend is met ‘mol’, dat is de eenheid waarin men stikstof meet. Elke maand een autoloze zondag zou per jaar zo’n 2 mol per hectare schelen. Ook de maximum snelheid verlagen is nu een serieuze optie.

Achterban VVD

De VVD ligt hiermee overhoop met hun achterban, die tegen deze maatregelen is. Het voordeel voor Rutte en Dijkhoff is dat er bij voldoende beperking van stikstofuitstoot het mogelijk is om bouwprojecten door te laten gaan. Deze kunnen op dit moment geen doorgang vinden. Niet alleen is er een woningtekort, maar veel mensen werkzaam in de bouw dreigen hun baan te verliezen als de bouwprojecten definitief stoppen.

Landbouwsector

De verwachting is niet de soep zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. De krant verwacht dat er nog altijd stukken zullen zijn waar er 130 km/u gereden mag worden. Ook onder de coalitiepartijen is de autoloze zondag niet een populaire maatregel, alleen de ChristenUnie ziet dat wel zitten. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen in de landbouwsector. Die sector stoot namelijk verreweg het meeste stikstof uit.

Imagecredit: @edwinpeek via Autojunk.