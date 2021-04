Arona en Ibiza facelift al een beetje 'gelekt' - Autoblog.nl

De Arona en Ibiza facelift wordt binnenkort geïntroduceerd. Dus ‘lekt’ Seat alvast het eerste beeld.

In de categorie kort nieuws op de dinsdagmiddag, hebben we de Seat Arona en Ibiza facelift voor je. Althans, het nieuws dat deze twee eraan komen. Zo! We hebben een afbeelding gekregen waarop het een en ander zichtbaar is, maar nog voldoende te wensen overlaat voor de daadwerkelijke introductie.

Arona facelift

We beginnen met de Seat Arona. Dat is de kleinste crossover uit de Seat-stal (onder de Ateca en Taracco). Ondanks dat het een kleine crossover is, zijn de verkopen een tikkeltje teleurstellend in Nederland. Er worden er zo’n 2.000 van verkocht alhier. In vergelijking met een Renault Captur (een van zijn concurrenten), dan valt dat toch ietsje tegen, daar worden zo’n 6.000 per jaar van verkocht. De facelift komt relatief snel, want de auto maakte zijn publieksdebuut op de IAA in 2017.

Oude Arona

Nieuwe Arona

Ibiza

Sterker nog, de Arona verkoopt niet beter dan de Ibiza. Alhoewel ook de Seat Ibiza veel betere tijden heeft gekend in Nederland. Ook voor de Ibiza staat er een facelift gepland. We zien aan de achterzijde dat de naam is ‘uitgeschreven’, voor de creatieve beleving die men dan bij de auto heeft. De huidige Seat Ibiza mochten we verwelkomen op de Salon van Genève in 2017, een paar maanden voordat het doek werd getrokken van de Arona.

Oude Ibiza

Nieuwe Ibiza

Cupra?

Technische details zijn nog niet bekend gemaakt. Uiteraard hopen we op een Cupra-versie. Op basis van de huidige Ibiza is er ooit een studiemodel geweest, die het echter niet gaat halen.

Een Cupra Arona zou wel tot de mogelijkheden behoren en er gingen wat geruchten, maar de laatste tijd is het bijzonder stil omtrent die auto.

De onthulling van de Seat Arona en Ibiza facelift staan gepland voor 15 april.