Autoblog Spot van de Week: Ferrari 812 Competizione A

Nee, is dit is nog niet de nieuwe 12Cilindri, maar de 812 Competizione Aperta.

Het grote nieuws van deze week was de Ferrari 12Cilindri. De Ferrari 812 is dus alweer oud nieuws, maar toch gaan we het nog even over deze auto hebben. In Düsseldorf is namelijk een 812 Competizione A gespot, en dat is een auto waar we nog maar weinig van gezien hebben.

De A staat voor Aperta, dus de Competizione A is de open versie van de hardcore versie van de 812 (het klinkt ingewikkelder dan het is). Zoiets heeft Ferrari één keer eerder gedaan, met de 599 SA Aperta. Dit was in feite de targaversie van de 599 GTO.

De Competizione A is de tweede open versie van de 812, na de GTS,. Deze auto ziet er echter compleet anders uit. Ook de dakconstructie is anders: waar de GTS gewoon een automatisch klapdak heeft, moet je bij de Competizione A handmatig het dak verwijderen en in de kofferbak opbergen.

Zowel de Competizione als de Competizione A beschikken over 830 pk. Dat is 30 pk meer dan de normale 812 en precies net zoveel als de nieuwe 12Cilindri. Heel veel meer valt er waarschijnlijk niet uit de atmosferische V12 te halen. Is ook niet nodig natuurlijk, want 830 pk is meer dan voldoende.

De eigenaar van dit exemplaar besloot dat een spannende kleur niet nodig was, dus de auto is uitgevoerd in matgrijs. Dit ziet er misschien uit als een wrap, maar het is ongetwijfeld de originele kleur en waarschijnlijk zelfs Tailor Made. In het interieur is er iets meer kleur te vinden, want daar zien we blauwe accenten.

De Competizione A is nog een stukje zeldzamer dan de dichte versie. Van de coupé worden er 999 exemplaren gebouwd, van deze maar 599. De auto is dusdanig zeldzaam dat er vooralsnog geen één op Nederlands kenteken staat.

Dit matgrijze exemplaar werd dan ook over de grens gespot, in Düsseldorf. Daar was de auto een ware spottersmagneet. @patrickcoerver was ook aanwezig om deze auto vast te leggen en wint daarmee de Autoblog Spot van de Week.

