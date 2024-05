Koop deze Nederlandse(!) Opel Corsa Cabrio op Marktplaats

Er zijn zo veel Corsa Cabrio-projecten dat je begrijpt waarom de Tigra kwam. Deze komt uit Nederland!

De Opel Corsa kun je bestempelen als een zeer succesvol model voor Opel, want al generaties lang weet deze B-segmenter het ideale simpele vervoer te zijn. Wat er echter nooit was: een Opel Corsa Cabrio. Tenminste, niet met die naam en officieel uit de fabriek gerold in Rüsselsheim. Want er zijn eigenlijk voldoende Corsa Cabrio’s. De meest officiële is de tweede generatie Tigra, die door de assemblage bij Heuliez (die het cabriodak ook ontwierp) eigenlijk ook een uitstapje was. Van de Corsa A had je de ietwat bekende Michalak Spider, dat was een Corsa Cabrio. En de Corsa B? Die kon je dakloos krijgen als deze Opel Corsa Twister.

Opel Corsa Twister

Twister associeer je dan weer wellicht met auto’s als de Ford Mustang Twister of een gezelschapsspel. De Opel Corsa Twister is echter vernoemd naar de Dordtse Opel-dealer Van Twist. Elke Opel Corsa B als driedeurs werd door Van Twist speciaal omgebouwd om als Cabrio door het leven te gaan.

Overigens wel in de mildste vorm van het woord. Er werd een soort ‘ute’ van gemaakt met de B-stijl en deurstijlen nog intact. Om veiligheid en structuur in stand te houden werden er bogen geplaatst tussen het dak en de achterkant. Maar hey, een cabrio is een cabrio en je kreeg voldoende open lucht én een canvas dak voor als je droog moest blijven.

Marktplaats

Wij kunnen niet een vast getal vinden van hoe veel Corsa B’s door Van Twist zijn gemodificeerd tot een Opel Corsa Twister. Als we het RDW-register doorlopen en Corsa B combineren met de carrosserievorm cabrio, blijven er 10 stuks over. Een unieke kans dus, en eentje die jij kan grijpen. Deze knalgele Opel Corsa Twister staat te koop op Marktplaats.

Kopen

Voordelen: het is uniek, je hebt een Open Corsa én qua exterieur, als je die achterlichten vervangt door OEM-units, heb je best een toffe specificatie, met echte Sport-stickers en gele lak. Nog een voordeel: er is door de huidige eigenaar nog aardig wat onderhoud aan gepleegd. Nadelen? De kilometerstand is fors en je moet zeker weten dat je een cabrio wil in verband met het Nederlandse weer, want het dakje ‘heeft onderhoud nodig’. De verkoper raadt aan om er enkel open mee te rijden.

Met dat alles in je achterhoofd lijkt de prijs van 1.750 euro mee te vallen. Voor een Corsa B is dat best een smak geld, maar voor eentje met Nederlandse historie en uniek ‘koetswerk’ is dit zo’n auto waar de echte liefhebber van geniet. Neem dus vooral een kijkje bij de advertentie van de Opel Corsa Twister.

Met dank aan Rachid voor de tip!