Vernieuwde Seat Ibiza maakt Spaans feestje compleet - Autoblog.nl

De vernieuwde Seat Ibiza houdt de ‘fiesta’ wel bescheiden.

Deze zagen jullie niet aankomen. Vorige week liet Seat al zien dat de Arona en Ibiza aangepast gingen worden. Zojuist kregen we de gefacelifte Seat Arona binnen, direct daar achteraan kwamen de afbeeldingen en eerste informatie over de vernieuwde Seat Ibiza.

De verschillen zijn bij de Ibiza niet zo groot als bij de Arona. Dat is op zich niet zo heel erg vreemd. Waar de Arona nogal non-descript c.q. anoniem was, is de Ibiza net even wat speelser. We zeggen daarom ook bewust niet facelift, want het is eigenlijk meer een modelwijziging.





Uiterlijke wijzigingen vernieuwde Seat Ibiza

Zijn er dan dingen anders? Jazeker, alle modellen hebben nu standaard de beschikking over LED-verlichting. Deze verbruiken minder energie en leveren meer zicht op. Verder zijn er nieuwe wielen en is ook hir de naam Ibiza vol uitgeschreven op de kofferklep.

In het interieur zijn de wijzigingen iets groter, gelijk aan de van de Arona. De vernieuwde Seat Ibiza krijgt nu namelijk een soft-touch interieur. Niet dat het dashboard van het oude model niet meer kon, maar anno 2021 zijn we ook in kleinere auto’s best verwend geraakt. Sowieso is er meer sjeu in interieur. Het is nu mogelijk een nieuw type Virtual Cockpit te bestellen, alsmede een nieuw infotainmentsysteem.















Aandrijflijnen

Qua motoren is er veel bij het oude gebleven bij de compacte Seat. Instappen doe je met de 1.0 MPI, een van de weinige atmosferische motoren die je tegenwoordig nog kunt krijgen. Een stapje daarboven staan twee varianten van de EcoTSI: eentje met 95 pk en eentje met 115 briesende paarden. Daar stopt het volgens het Nederlandse persbericht. Het internationale persbericht spreekt nog over een 150 pk sterke 1.5 EcoTSI viercilinder.









Ook een Ibiza 1.5 TGI op aardgas komt niet naar Nederland, vooralsnog. Over diesels wordt nergens meer met een woord gerept. In Nederland waren deze al langer niet meer leverbaar. Qua uitvoeringen is er bij de vernieuwde Seat Ibiza keuze uit vier uitvoeringen Reference (basis), Style (iets luxer), Xcellence (chic) en FR (sportief).

De marktintroductie van de vernieuwde Seat Ibiza vindt in de zomer van 2021 plaats. De prijzen worden voor die tijd bekend gemaakt.