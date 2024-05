Alonso claimt dat Hamilton geen straf kreeg door racisme

Fernando Alonso is verbolgen dat hij zelf onlangs wel, maar Lewis Hamilton gisteren geen straf kreeg voor een crash. Volgens hem heeft het te maken met racisme.

Gisteren in de Sprint ging Lewis Hamilton enthousiast van kiet. De Brit startte voor de korte race in Miami als twaalfde. Maar hij was vastbesloten toch wat puntjes te halen. Die zijn in een Sprint alleen weggelegd voor de top-8. Hamilton wist daarmee dat hij snel wat plekken moest winnen. Geen betere manier om dat te doen dan bij de start natuurlijk. Toch?

First lap nutcase

Wel, ja en nee. Een goede start is inderdaad een goede manier om wat plekken te pakken waar je anders rondenlang mee bezig zou zijn. Maar er zit natuurlijk wel een risico in dat je jezelf ontpopt tot first lap nutcase. Dat is de titel die Mark Webber een dikke tien jaar geleden gebruikte voor mensen als Romain Grosjean. De Fransman werd in 2012 een race geweerd door de FIA, toen hij op Spa de winst in de eerste bocht wilde pakken vanaf P8 op de grid. Met als gevolg een gigantische crash die het einde van de race betekende voor een aantal toppers. Balen want de grid was interessant met Button, Kobayashi, Raikkonen, Perez, Alonso, Maldonado, Hamilton en Grosjean in de top-8.

Carambool

Eigenlijk, was wat Hamilton gisteren deed voor de eerste bocht niet heel anders. Hij koos de binnenkant van de bocht en ja, daar was (heel even) wat ruimte. Maar je weet ook met meerdere auto’s vlak voor je, dat die ruimte snel verdwijnt. De Brit caramboleerde tegen de twee Astons aan en ook voor Norris betekende het einde race. Zelf kon hij door en werd hij uiteindelijk achtste, ware het niet dat hij voor te snel rijden in de pit vervolgens wél een straf kreeg.

Geen straf

Voor de startcrash werd echter snel besloten dat er niks aan de hand was en verder onderzoek niet nodig was. Nu is er een ‘regel’ dat er voor zaken omtrent de start iets minder streng gekeken wordt naar overtredingen. Maar gezien de schade en de nogal optimistische move, leek dat toch wat voorbarig te zijn.

Alonso snapt er dan ook helemaal niks van. De Spanjaard kreeg in Australië straf van de FIA omdat hij te vroeg gelift zou hebben voor een bocht waardoor Russell crashte en kreeg in China opnieuw straf voor een touché met Sainz. Vooral over het eerste geval, viel helder te redetwisten. Hoort ‘iemand opvangen’ niet gewoon bij defensief racen om je positie te verdedigen? Alonso dacht in ieder geval van wel. Velen waren het met hem eens.

Racisme

Maar een ‘onterechte’ straf krijgen is een ding, vervolgens toekijken hoe iemand drie man elimineert inclusief jezelf en daar dan geen straf voor krijgt, is nog weer iets anders. Het stoom komt dan ook uit de oren bij de Spanjaard. Hij geeft aan dat er met twee maten gemeten wordt en spreekt zelfs van racisme:

We’ll see what they decide. I guess they won’t decide anything, because he’s not Spanish. But, I think he ruined the race for a few people, especially Norris, who had a very fast car and he was out in that incident. Alonso, luistert graag naar ‘Get Spanish’ van de Jeugd van Tegenwoordig

Bij Formula Dank weten ze wel raad met een commentaar als dit. Waarvan akte. Denk jij dat Lewis niet gestraft wordt om deze reden?