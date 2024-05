Vestig niet te veel hoop op deze Japanse reïncarnatie

Qua looks krijgen we een toffe nieuwe Japanse coupé met iconische naam, qua aandrijflijn iets niet zo spectaculairs.

Als de auto-industrie iets bewijst, is het dat verloren namen terugbrengen altijd met diens risico’s komt. Enerzijds wil je natuurlijk precies uitbrengen wat het was om de fans blij te maken. Anderzijds is er vaak een reden dat een iconisch model het leven laat en dat is vrij simpel: geld. Als jij dus merkt dat de markt totaal niet meer vraagt om compacte coupés, dan is een Ford Puma ‘zoals ‘ie was’ terugbrengen een groot risico. Maar met een compacte crossover de naam terugbrengen voelt dan een beetje ongepast.

Honda Prelude

Verrassend dus dat er een nieuwe Honda Prelude aan de horizon is verschenen! En het wordt een coupé! Hoera! En het wordt niet een BEV! Driewerf hoera! Maar…

De beoogde specificaties staan nu live op BestCarWeb, een bron die het vaak bij het juiste eind heeft. En echt spannend wordt de Honda Prelude helaas niet. Honda beoogt namelijk dezelfde e:HEV-aandrijflijn voor de Prelude als de Civic. Dat betekent op zich een prima 210 pk, maar dan wel gepaard met een eCVT en een vrij doorsnee viercilinder motor. En voorwielaandrijving. Op zich heb je dan het recept van de oude Prelude als je de dikke versies even vergeet, maar een nieuwe Prelude Si zien we op deze manier wel zitten. En die krijgen we (nog) niet.

Europa?

Tenminste, wij krijgen zelfs helemaal niks. De Prelude wordt in eerste instantie een Japans feestje, met waarschijnlijk een oversteek naar de VS. Europa wordt niet genoemd. Had je maar minder crossovers moeten kopen.