Aso in Audi RS3 krijgt verdiende loon dankzij dashcamvideo

Al is je RS3 nog zo snel, de justitie achterhaalt je wel…

In het dagelijkse leven valt het nog wel mee, maar in het verkeer ontpoppen sommige individuen zich tot regelrechte hufters. Als je op de weg een asociale actie doet kunnen je medeweggebruikers daar meestal vrij weinig tegen doen. In Rusland wordt je afgesneden en komt de honkbalknuppel uit de kofferbak tevoorschijn, maar zo werkt het niet in Nederland.

Je staat dus vaak machteloos. Toch kun je één ding doen: filmen. Met een dashcam. Is dat genoeg om de dader gestraft te laten worden? Nee. Kan het helpen? Jazeker. Dat blijkt uit een recentelijk voorval met een Audi RS3.

Wat gebeurde er? Een dashcammer werd begin vorige maand op tamelijk asociale wijze ingehaald door de auto in kwestie. De zwarte RS3 haalde met een rotgang rechts in over de vluchtstrook. Vervolgens begaf hij zich al slalommend tussen het verkeer op de A58.

De filmer was vanzelfsprekend niet gediend van deze actie. Des te meer omdat hij achteraf op meerdere plekken schade bleek te hebben van rondvliegende steentjes. Gelukkig had hij alles vast kunnen leggen op zijn dashcam, inclusief goed leesbaar kenteken. Hij nagelde hem vervolgens aan de online schandpaal via Dumpert.

Malloot rijdt met 200 over de vluchtstrook en knalt grind op de ruit van de dashcam auto! Geplaatst door dumpert.nl op Maandag 11 mei 2020

Op deze manier kwamen de beelden ook de politie onder ogen. Op basis van de video maakten ze een inschatting van de snelheid. De vermoedelijke snelheid lag op 164 km/u, waar 100 km/u was toegestaan, meldt het Eindhovens Dagblad. De dader werd vervolgens opgespoord. Het bleek te gaan om een 29-jarige Eindhovenaar, die zijn roze pasje mocht inleveren.

De jongeman bleek echter nog steeds maling te hebben aan de regels. Diezelfde dag signaleerde de politie hem namelijk terwijl op een scooter rondreedt. Zonder rijbewijs, maar met een lachgasballon. Vervolgens werd dus weer een procesverbaal opgemaakt.

Alleen dashcambeelden zijn overigens niet genoeg om iemand te vervolgen. Daarvoor is aanvullend bewijsmateriaal nodig, zegt de politie. Dat hoeft niet per se heel ingewikkeld te zijn: een verklaring van de filmer of andere ooggetuigen is namelijk ook bewijsmateriaal.

Via: ED