Verkeersdrukte weer op oude niveau, toch geen files

Heeft corona het fileprobleem voor ons opgelost?

Elk nadeel heeft zijn voordeel. De coronacrisis heeft veel nadelen, maar zou volgens de Cruijff-logica dus evenveel voordelen moeten hebben. Dat is misschien wel een erg optimistische kijk op de zaak, maar qua verkeer is er in ieder geval één voordeel: het was de laatste maanden lekker rustig op de wegen. Goed, lekker doorkachelen op de snelweg was er niet bij, maar dat even terzijde.

Inmiddels zijn we met z’n allen weer op weg naar de normale situatie (of moeten we zeggen: het nieuwe normaal?). Dat geldt ook voor de verkeersdrukte. Na de dip in maart is de drukte op ’s lands wegen weer gestaag aan het toenemen. Sterker nog: we zitten qua verkeersdrukte al weer op hetzelfde niveau als voor corona.

Vorige week meldde Rijkswaterstaat al tegenover Nu.nl dat de verkeerstintensiteit gemiddeld op 90% van het oude niveau lag. In verschillende provincies was het zelfs al weer net zo druk als vanouds. Met één verschil: de files bleven uit, afgezien van de files veroorzaakt door ongelukken.

Hoe kan dat? Flitsmeister weet op deze prangende vraag het antwoord. Dit komt omdat mensen meer verspreid de weg opgaan, laat directeur Jorn de Vries weten aan het AD. Zodoende is niet alle drukte geconcentreerd in de spitsuren.

De verkeersdrukte zit nu dus ongeveer op hetzelfde niveau als voor corona, maar blijft dat ook zo? Het is niet ondenkbaar dat de stijgende lijn nog door blijft zetten. Het OV is momenteel namelijk niet heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd hebben veel werkgevers en -nemers de smaak te pakken wat betreft thuiswerken. Dankzij meer flexibele werktijden zou de goede spreiding kunnen blijven, merkt De Vries op.

Hoe de verkeersdrukte zich daadwerkelijk verder gaat ontwikkelen is nog even afwachten. Vooralsnog lijkt het (gedeeltelijk) thuiswerken echter een positieve invloed te hebben op de files. Krijgt Johan Cruijff toch weer gelijk.

Via: AD

Foto: Lage Passat, op Autojunk geüpload door @archiebald