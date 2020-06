Lancia Delta HF Integrale vindt zijn Waterloo in Eindhoven

De Lancia Delta HF Integrale is helaas weer een stukje zeldzamer geworden na deze crash.

Het is nooit fijn om een auto in de kreukels te zien, maar het is extra pijnlijk als het om een liefhebbersauto gaat. Dat was het geval bij de auto die gisteren in Brabant tegen een boom belande. Het betrof namelijk een fraaie bordeauxrode Lancia Delta HF Integrale.

Het ongeval vond gisteren rond kwart over acht plaats in Eindhoven, ter hoogte van de Karel de Grotelaan. De Lancia kwam daarbij op hoge snelheid in aanraking met een boom. De Lancia Delta raakte bij deze crash total loss. De eigenaar kwam er zelf helaas ook niet volledig zonder kleerscheuren vanaf. Hij werd verzorgd in de ambulance, maar hoefde niet meegenomen te worden naar het ziekenhuis.

De precieze toedracht van het ongeluk is niet bekend. Feit is wel dat de weersomstandigheden gisteren niet optimaal waren. Vierwielaandrijving en de rallyachtergrond van het model hebben het ongeval helaas niet kunnen voorkomen.

Het gaat om precies te zijn om een Lancia Delta HF Integrale 16V uit 1991. De viercilinder met zestien kleppen produceert 196 pk. Met een gewicht van 1.260 kg zit je in 5,7 seconden aan de 100 km/u. Als je niet op een boom klapt, moet dit goed zijn voor het nodige rijplezier.

112brabant spreekt overigens van een “zelfgebouwde auto”, maar waarschijnlijk hebben ze iets verkeerd begrepen. Het zou wel kunnen ze dat bedoelen “zelf opgeknapt”, wat het ongeval extra zuur zou maken. Hoe dan ook, de Lancia Delta HF Integrale is een pareltje, die we niet graag op zo’n manier aan zijn einde zien komen.

Foto’s: Venema Media