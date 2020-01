Aston Martin heeft een dode hoek-killer in de planning

Hoef je die nek ook niet meer te bewegen.





Stel, je wil inhalen op de snelweg. Je kijkt in je linkerspiegel om te kijken of er niemand naast je rijdt, daarna kijk je over je schouders om te zien of er niks in je dode hoek zit. Je twijfelt, dus kijkt iets langer dan je zou moeten, maar daarna besef je dat er niks is en je veilig naar links kan gaan. Op dat moment draai je je hoofd naar voren om weer op de weg te kunnen letten, waar je ziet dat de drukke snelweg inmiddels tot stilstand is gekomen. Dit heb je niet op tijd kunnen zien, dus ram je je peperdure Aston Martin in de kofferbak van een of andere hatchback.

Dit is uiteraard een fictief verhaal – deze scribent heeft geen Aston Martin – maar zou in de toekomst wel eens onmogelijk kunnen worden. Aston Martin werkt namelijk aan een camerasysteem waarbij camera’s in je buitenspiegel en op je dak worden gecombineerd tot videobeelden die je in je achteruitkijkspiegel kunt zien. Zo heb je een beter overzicht en elimineer je de dode hoeken, aldus Aston Martin.

Dit klinkt misschien als de buitenspiegelcamera’s waarmee bijvoorbeeld de Audi e-tron werkt, maar het is wel wezenlijk iets anders. Dit is namelijk niet in plaats van de spiegels die ‘normale’ auto’s ook hebben, maar juist ter aanvulling van. De achteruitkijkspiegel kan namelijk de drie beelden van de camera’s tegelijk tonen, of ook gewoon een achteruitkijkspiegel zijn. Op die manier kan je, als de camera’s bijvoorbeeld vies worden, alsnog veilig zicht hebben, zo stelt Aston Martin.

Aston Martin zegt deze techniek in toekomstige automodellen toe te willen passen, maar zegt niet wanneer het gaat doen. De fabrikant heeft wel een prototypesysteem in een DBS Superleggera gebouwd. Aston Martin wil deze auto laten zien op de Consumer Electronics Show, volgende week in Las Vegas.

Het is overigens niet voor het eerst dat een Aston Martin met ‘vreemde’ binnenspiegels wordt geleverd. De DBS GT Zagato is namelijk niet echt ontworpen met het idee dat het een achterruit moet hebben, dus zit er een camera achterop. Deze stuurt beelden door naar de binnen’spiegel’, waardoor deze eigenlijk een soort binnenbeeldscherm wordt. Of, zoals systeemmaker Gentex het noemt, de Full Display Mirror.