Dit is de £6 miljoen kostende DBS GT Zagato

Daar is 'tie dan in het vlees.

Aston Martin en Zagato kennen een lange geschiedenis. In 1960 was er de Aston Martin DB4 GT Zagato. Een Aston Martin DB4 met een nieuw koetswerk van Italiaanse makelij. Dat lijkt de perfecte combinatie te zijn, Italiaanse looks in een Britse GT. Nu Aston Martin de DB4 ‘Continuation’ heeft onthuld, krijgt hij een hypermoderne broer. De moderne interpretatie van de DB4 GTZ: dit is de DBS GT Zagato.

De basis is – what’s in a name – de DBS Superleggera. Een DBS Superleggera kost, laten we het bij de origine houden, ongeveer 200.000 pond. De DBS GTZ gaat zes miljoen pond(!) kosten. De Zagato-versie laat echter al vrij snel zien waar het geld in gaat zitten. De carrosserie van de normale DBS is al bloedgaaf, die van de DBS GT gaat nog even een stukje verder. De nieuwe carrosserie is nog excentrieker. De achterkant heeft wat weg van de voorganger Vanquish Zagato, met de bijzondere achterlichten. De voorkant is compleet nieuw, met de grote opvallende grille. De ruitvormige stukken in de grille kunnen bewegen, zodat ze stilstaand een mooi designobject zijn en rijdend genoeg lucht voeden aan de V12.

In het interieur gaat het feestje verder. Ja, de essentiële stukken komen uit de DBS, maar dan bekleed met rood leer. Verschillende stijlstukken zijn uitgevoerd in goud. Het ziet er zeer bijzonder uit, maar dat mag natuurlijk ook wel voor dat geld. Het gouden thema wordt doorgevoerd naar de buitenkant, met gouden Aston Martin en Zagato-logo’s, een gouden streep op de zijkant en gouden velgen.

Motorisch beschikt de auto natuurlijk over de 5.2 liter Twin Turbo V12. Je betaalt niet 5,8 miljoen pond extra voor vergelijkbare prestaties met de DBS, dus heeft de DBS GT 765 pk in plaats van 725. Alles aan de auto schreeuwt “bijzonder”. Dat is hij ook: er wordt een DBS GT gekoppeld aan elke DB4 Zagato Continuation. Daar komen er 19 van. Een bijzonderheid is het zonder twijfel. En in deze wereld van extreem dure auto’s is 6 miljoen euro ook niet meer wat het geweest is.