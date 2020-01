‘Mercedes EQC is een flop’

Ben jij de elektrische Mercedes al tegengekomen?





Bij Audi hebben ze de e-tron, Mercedes heeft de EQC en BMW is laatbloeier met de iX3 die ze dit jaar gaan introduceren. De BMW is er nogal laat bij, helemaal als je de auto vergelijkt met andere elektrische crossovers. Liever te laat een auto lanceren dan een elektrische auto op de markt brengen waar maar weinig mensen voor warm lopen. Dat laatste probleem heeft Mercedes met de EQC.

Die welt deelt een harde stoot uit en omschrijft de elektrische Mercedes EQC als een flop. In november wist Mercedes slechts 19 exemplaren van de EQC te verkopen in heel Duitsland. De e-tron, om deze auto er nog maar eens bij te pakken, deed het met 192 verkopen een stuk beter. De EQC heeft te maken met productieproblemen en vertragingen. Dat zie je nu terug in de verkoopcijfers.

Niet alleen de Duitsers schudden hun hoofd. Ook hier in Nederland is de EQC vooralsnog geen hit. Pakken we voor deze vergelijking ook de maand november erbij, dan hebben we het over 13 geregistreerde EQCs in ons land.

De tijd zal het leren of de verkopen van de EQC het tij gaan keren. Deze eerste stap van Mercedes zou je voorlopig inderdaad als een flop kunnen omschrijven. Dat moeten ze met de EQA beter gaan doen.