‘Criminelen pompen ruim een miljard euro in Nederlandse tweedehands automarkt’

Stel, je hebt net meerdere ramkraken achter de rug en je hebt nu meerdere miljoenen euro’s ‘verdiend’. Hoe zorg je ervoor dat je dit contante, zwarte geld kunt omzetten naar digitaal, wit geld? Je kan het natuurlijk niet naar de bank brengen en vragen of je het op je spaarrekening kan zetten. Dat zou de bank wel lichtelijk opvallend vinden.

Nee, wat je dan blijkbaar moet doen, is het kopen van Nederlandse auto’s om ze te verkopen in Duitsland. Althans, dat is waar de Nederlandse en Duitse politie een groep criminelen van verdenkt. De criminelen zouden met hun werkwijze meer dan een miljard euro hebben witgewassen.

Volgens de Nederlandse politie gaat het om Libanees drugsgeld, waarvan criminelen in Berlijn Nederlandse, tweedehands auto’s kochten. Die werden – op papier – geëxporteerd naar Zuid- en Oost-Europese landen, maar werden in werkelijkheid in Duitsland verkocht. Overheden liepen zo waarschijnlijk zo’n tweehonderd miljoen euro aan btw mis.

Het is overigens niet voor het eerst dat er over deze vorm van witwassen wordt gesproken. Twee jaar geleden deed de politie inval bij een Hoogeveense bende, die ervan wordt verdacht in enkele jaren tijd voor ongeveer veertig miljoen euro aan auto’s te hebben verkocht. Deze autobedrijf kocht tweedehands leaseauto’s op, om ze voor contant geld weer door te verkopen. Een rechtszaak tegen dit bedrijf is in volgend jaar.

Via Het Parool.