Aston Martin-issue brengt nachtmerrie tot werkelijkheid

En dat wil je niet.

Vergeten de auto op de handrem of in park te zetten, om vervolgens het voertuig een ravijn in te zien vallen. Je kent het beeld van mening filmscène, maar bij een Aston Martin kan het daadwerkelijk voorkomen, zonder dat de bestuurder iets vergeet.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft dan ook een terugroepactie in de VS op touw gezet om dit probleem te verhelpen. De Aston Martin DB9, DBS, Rapide, Virage en Vanquish-modellen, geproduceerd tussen 2009 en 2016, kunnen te maken krijgen met een heftig probleem. De bestuurder zet de automaat in Park, maar het kan gebeuren dat de auto deze handeling niet activeert. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurder uitstapt en de Aston Martin verder rolt, met alle gevolgen van dien.

Het gaat in totaal om 3.493 auto’s. De terugroepactie zal per 1 februari 2018 worden uitgevoerd. Daarnaast worden er nog eens 1.953 exemplaren van de DB9 en DBS, geproduceerd tussen 2005 en 2009, teruggeroepen. Enkele kabels voor de batterij kunnen beschadigd raken als de bestuurdersstoel zich in de achterste stand begeeft. Dit heeft tot gevolg dat er een brand kan ontstaan.

Het is niet bekend of er al daadwerkelijk problemen hebben voorgedaan. Het lijkt vooral op een preventieve actie. Toch zullen Aston Martin-eigenaren vermoedelijk tot februari extra opletten bij het parkeren van de auto. (via Reuters)

Fotocredit: @astonmartindriver via Autojunk