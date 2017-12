Een Porsche 911 Turbo Cabriolet voor €700.000, mag dat?

Dakloze Porkers zijn ook geld waard.

Tegenwoordig zijn we opengevouwen 911 Turbo’s wel gewend, maar dat was wel eens anders. Ten tijde van de 993 Turbo achtte Porsche het onnodig om een Cabriolet te produceren, maar omdat er toch wel enige vraag naar bleek te zijn, was het aan Porsche Exclusive de taak om er een aantal te onthoofden. De afdeling greep er uiteindelijk slechts 14 bij de kladden, waardoor ze momenteel voor haast astronomische bedragen van de hand gaan.

Dit zag je wellicht eerder al, toen we een 993 uit dezelfde reeks bespraken die voor € 1,3 miljoen te koop stond. Ofwel, bijna het dubbele van de auto waarover we nu spreken. Althans, tenzij er een heuse biedoorlog uitbreekt, waardoor dit exemplaar voor veel meer zal worden geveild. De auto staat in Parijs, onder toezicht van veilinghuis RM Sotheby’s.

Hoewel de 993 Turbo Cabriolet door het beperkte aantal geproduceerde exemplaren vrijwel direct een bijzondere klassieker is, is er nog iets anders speciaals aan de hand met deze zwart-op-zwarte bolide. Het wordt namelijk geloofd dat deze 993 Turbo destijds in opdracht van Willi Weber is samengesteld. Hoor je ergens in je achterhoofd een belletje rinkelen? Dat zou goed kunnen, want mr. Weber was jarenlang de manager van niemand minder dan Michael Schumacher.

De 3,6-liter turbomotor is, net als bij de andere 993 Turbo Cabrio’s, goed voor zo’n 360 pk. Dit exemplaar is technisch echter niet helemaal hetzelfde als de rest. De versnellingsbak heeft, waar de andere dat wel hebben, geen koppeling van RUF, maar is geïnstalleerd door Porsche Exclusive zelf. Daarnaast is het bepaald geen stalpony; de Turbo heeft in zijn 20 jaren meer dan 32.000 kilometers op de teller gezet.

