Dit zijn de 7 beste autofilms van 2017

Er was weer voldoende te zien voor de autoliefhebber.

Autoliefhebbers en autofilms. Het gaat eigenlijk heel erg slecht samen. De filmmaker moet een puike film maken en voor de liefhebber moet het allemaal super-realistisch zijn. Dat is enorm moeilijk te combineren, maar gelukkig zijn er meer dan voldoende films met gave auto’s of goede achtervolgings-scenes geweest het afgelopen jaar. Daar gaan we, op volgorde van IMDb rating!

Transformers: The Last Knight (IMDb 5.2)

Geen idee waar dit over gaat. Waarschijnlijk wisten de makers dat zelf ook niet. Daarom werd Michael Bay aangesteld als regisseur. Dit betekent dat alles ontploft, in de brand vliegt en knalt. Het gaat over robots die transformeren in auto’s en andersom, waaronder Bumble Bee, die gele Camaro. En iets met Decepticons. Het is geen alternatief voor The Pianist of The Unbaerabale Lightness of Being, maar voor plat vermaak kom je prima aan je trekken. Wellicht de domste film met Anthony Hopins sinds Bad Company.

Overdrive (IMDb 5.3)

Wederom een film die je niet gaat kijken voor het verhaal. Ook geen probleem, want de hoofdrolspelers zijn veelbelovend. Daarmee doelen we niet op Scott Eastwood (inderdaad, de zoon van), Freddie Thorpe of Ana de Armas, maar de auto’s. Denk aan klassiekers als de Ford Mustang, Shelby Cobra, Aston Martin V8 en zelfs een heuse Bugatti Type 57 passeert de revue. De film doet denken aan de Heist-opdracht in GTA 5, maar dan simpelere dialogen en een nietszeggender plot. Het is wel vermakelijk, dat dan weer wel.

Wheelman (IMDb 6.4)

Bij deze film is de benadering heel belangrijk. Verwacht je een film als ‘Drive’ te zien, dan zul je zwaar teleurgesteld zijn. Alles speelt zich af in de auto (een E46 3 Serie), wat de film vrij onheilspellend maakt. Het gaat over een mislukte overval en hoe de bestuurder van de vluchtauto zich eruit moet redden. Zie het als een soort ‘Buried’, maar dan in een E46 die klinkt als een E60 M5.

The Fate of the Furious (IMDb 6.8)

The Fate & The Furious is een Amerikaanse documentaire, geregisseerd door de Cuba-kenner Gary Gray. Deze intellectuele art-house film stelt en beantwoort vragen die verder gaan dan het bovennatuurlijke. De wetten van het fatsoenlijke in het bijzonder en de natuurkunde in het algemeen worden op een Kafka-esque wijze weergegeven en overtreden, als ware het een gedicht van James Joyce. De symboliek van de gezichtsexpressie van een boze Vin Diesel geeft de frustratie weer van de wachtrijen op het toilet bij de Huishoudbeurs. Ofzo.. Trailer hier.

Cars 3 (IMDb 6.9)

Ook voor de jonge autoliefhebbers is er een leuke film uitgekomen dit jaar: Cars 3. Het is een film die je kijkt met ‘je neefje’. Dat die allang in bed ligt doet er dan even niet toe, voor de zekerheid kijk je hem toch even uit. Cars 3 is meer dan de moeite waard. Ditmaal krijgt het hoofpersonage (Lightning McQueen, ingesproken door Owen Wilson) concurrentie van de jongere en veel snellere Jackson Storm.

Logan Lucky (IMDb 7.1)

Een van de grote verassingen van dit jaar. Logan Lucky gaar over Nascar racing. Maak niet de fout te maken door te denken dat het een soort moderne Days Of Thunder is. Logan Lucky is veel stoerder dan die twee autistische Australiërs. Het gaat om twee broers die als plan hebben om de gevulde kluis van Charlotte Speedway leeg te roven. De enige persoon die dat kan zit in de bak, dus moeten ze die eerst ongemerkt eruit halen. Zeer de moeite waard voor elke film- en autoliefhebber.

Baby Driver (IMDb 7.8)

Volgens IMDb is dit de beste film van 2017 en volgens @autoblogger niet. Het gerucht wil echter dat hij slaapt onder een ‘Baby Driver’-dekbed en reikhalzend uitkijkt naar het vervolg. Maar goed, bij Baby Driver gaat het voornamelijk om het audiovisuele spektakel. De soundtrack is leidend voor de film en alles wat er gebeurd. Het is waarschijnlijk ook het laatste wapenfeit van Kevin Spacey, die in deze film onredelijk streng is op een klein jongetje. Hoe treffend.

Hebben we iets gemist, laat het ons weten via de comments!