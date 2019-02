Aston Martin kondigt ‘003’ officieel aan

De Valkyrie is nog niet in handen van klanten, of Aston Martin komt al met de eerste informatie naar buiten over het volgende project.

Onder de naam Project ‘003’ delen de Britten de eerste informatie over deze nieuwe auto. Aston Martin spreekt zelf over een hypercar met middenmotor. Zoals de naam al doet vermoeden zal dit de derde hypercar van het merk gaan worden. De Valkyrie (001) en de Valkyrie AMR Pro (002) gingen het derde model al voor.

De 003 krijgt een turbo benzinemotor op een hybride aandrijflijn. De focus ligt op een zo laag mogelijk gewicht in combinatie met actieve aerodynamica. De auto moet zowel geschikt zijn voor op de openbare weg, als voor op het circuit. Daarnaast laat Aston Martin weten dat de 003 een praktische hypercar moet worden, inclusief de nodige bagageruimte. Het betreft wel een coupé, voor het geval je shooting brake achtige ideeën krijgt.

Aston Martin gaat 500 exemplaren van de 003 maken. Een modelnaam zal in een later stadium bekend worden gemaakt. De Britten zijn van plan zowel rechtsgestuurde als linksgestuurde auto’s te bouwen. De eerste exemplaren moeten eind 2021 op de markt verschijnen.

It was always the intention for the Aston Martin Valkyrie to be a once-in-a lifetime project, however, it was also vital to us that Valkyrie would create a legacy: a direct descendent that would also set new standards within its own area of the hypercar market, creating a bloodline of highly specialised, limited production machines that can exist in parallel with Aston Martin’s series production models. I’m thrilled to announce that this car is the Project ‘003’, and our next step into a dynamic and exacting arena. – Andy Palmer, Aston Martin Lagonda President